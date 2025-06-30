Borsada Temmuz 2025 temettü takvimi: İşte temmuzda temettü ödeyecek hisseler

Yatırımcılar temmuz ayında; bu hafta açıklanacak haziran enflasyonu ve 24 Temmuz’daki TCMB’nin faiz kararına odaklanırken, dikkatler bir yandan da temettü ödemesi yapacak şirketlerde. Temmuzda birçok BİST şirketi temettü ödemese yapacak. Temmuz 2025 temettü takvimi, hangi hisseler, hangi tarihte, kaç TL temettü dağıtacak? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da bugün gerçekleşecek işlemlerin ardından ilk yarı da sona erecek. Yatırımcılar 2025 yılının ikinci yarısına odaklanırken; bu hafta açıklanacak temmuz enflasyonu ve 24 Temmuz’daki TCMB’nin faiz kararı, piyasanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Borsada bir yandan temettü ödemesi yapacak şirketler de

TEMMUZ 2025 TEMETTTÜ TAKVİMİ

Temmuz ayında tarihi belli olan temettü ödemeleri ve hisse başına net kâr payı tutarları ise şöyle sıralanıyor:

1 Temmuz 2025

-Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): 0,34 TL

-MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHRGY): 0,05 TL

-Lila Kâğıt (LILAK): 1,28 TL

2 Temmuz 2025

-Ereğli Demir Çelik (EREGL): 0,21 TL

-İskenderun Demir Çelik (ISDMR): 0,21 TL

-Kocaer Çelik (KCAER): 0,07 TL

7 Temmuz 2025

-Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi (AYES): 0,07 TL

8 Temmuz 2025

-Kontrolmatik (KONTR): 0,03 TL

-Boğaziçi Beton (BOBET): 0,17 TL

9 Temmuz 2025

-Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY): 1,50 TL

14 Temmuz 2025

-Koleksiyon Mobilya (KLSYN): 0,10 TL

16 Temmuz 2025

-Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi (GENTS): 0,13 TL

18 Temmuz 2025

-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO (BASGZ): 1,70 TL

21 Temmuz 2025

-Ayen Enerji (AYEN): 0,21 TL

22 Temmuz 2025

-Escar Filo Kiralama (ESCAR): 0,10 TL

-Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi (ALKLC): 0,01 TL

23 Temmuz 2025

-Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO): 0,66 TL

24 Temmuz 2025

-Vestel Beyaz Eşya (VESBE): 0,04 TL

28 Temmuz 2025

-Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): 0,07 TL

29 Temmuz 2025

-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN): 0,05 TL

31 Temmuz 2025

-Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri (SANFM): 0,04 TL

-Büyük Şefler Gıda (BIGCH): 0,62 TL