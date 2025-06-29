Altın, gümüş, döviz, borsa, kripto... 2025'in ikinci yarısında neler olacak? İslam Memiş değerlendirdi

İslam Memiş, yılın ikinci yarısına dair öngörülerini paylaştı. Altındaki düşüşe dikkat çeken Memiş, paladyumu işaret etti. Bitcoinde yılın ikinci yarısında ataklar beklediğini söyleyen uzman isim, dolar ve euro paritesi için de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabında yılın ikinci yarısına dair önemli açıklamalarda bulundu. 2025'in beklenildiği gibi karışık bir yıl olduğunu dile getiren Memiş, altın, paladyum, gümüş, borsa, bitcoinde yatırımcılar için önemli bilgiler verdi.

ALTINDA NE BEKLENİLİYOR?

Memiş, yılın ilk yarısında altındaki 'atağa' dikkat çekip "Ticaret savaşları son bulacak ve dolayısıyla bütün uluslararası aracı şirketler ons altın tarafında aşağı yönlü revizeler yapacak. Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar.

Yıl sonuna kadar altın tarafındaki düşüşün devam edeceğini söyleyen Memiş, "Düşüş öngörüm devam ettiği için ons tarafında beklemeye devam ediyorum. O yüzden ons altın bugün bile benim paramla pahalı.

Peki ne bekliyorum? İlk önce yılın son çeyreğinde 3.000 dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor.

Şu anda tekrar gerileyen bir gram altın TL fiyatı var. Gram altın TL fiyatında 4.200 lira seviyesinin altında sarkmalarda bir alım fırsatı oluşacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yılın son alım fırsatıdır gram altın TL fiyatında.

Gram altında yine yılın ikinci yarısı ile alakalı 4.500 lira öngörüm geçerliliğini koruyor. O yüzden o düşüşleri görmeden çok heyecanlanmamak lazım. Aslında yılın ikinci yarısında altın için hiç heyecanlanmamak lazım. Yılın ikinci yarısında arkadaşlar sıra gümüşte" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ KAZANDIRACAK

Gümüşün kazandıracağını söyleyen Memiş şöyle konuştu:

"Gelelim gümüşün ons fiyatına. Altının gram fiyatı ve ons fiyatı gerilerken gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı şu anda yükseliş trendinde. Neden? Altın gümüş rasyosu geriliyor, normalleşiyor ve dolayısıyla da 36.36 dolar seviyesi var. 35.80 dolar destek seviyesinde bekliyordum. Orası gerçekleşti. Belki bir hamle daha 35.80 dolar destek seviyesi var ama yukarıda 38, 40, 42, 44 dolar seviyeleri var. Yıl sonuna kadar gümüş eze eze eze gidecek. Biz de keyifle gümüşün gidişini izlemeye devam edeceğiz."

PALADYUM YATIRIMCILARI ŞANSLI

Memiş'in paladyum yatırımcılarını sevindiren açıklamaları ise şöyle:

"Yine altının ons fiyatı 3.500 dolar seviyesindeyken ben yine bütün yatırımcıları altından uzaklaştırırken veya bu tür mücadeleme devam ederken paladyumun 946 dolar seviyesinde olduğunu ifade etmiştim. Paladyum o zaman 946 dolar seviyesindeydi. Paladyum şu anda 1093 dolar seviyesinde. 3.500 dolar seviyesinden altına almayan yatırımcılar şanslı, 946 dolar seviyesinden paladyum pozisyonu açan yatırımcılar şanslı.

2 ay önce altını tercih etmeyen, paladyumu tercih eden bence şanslı yatırımcı ve bugün kazançlı çıktığını hep beraber gözlemliyoruz.

BİTCOİNDE YILIN İKİNCİ 6 AY NASIL OLACAK?

Bitcoinde beklediği düşüşlerin olduğunu söyleyen Memiş, yılın ikinci yarısı için şunları söyledi:

Peki ne olacak? 100.000-110.000 dolar aralığında oyalanan bir Bitcoin göreceğiz yılın ikinci yarısında. Ama tekrar 112.500, 117.500, devamında 120.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar beklediğimi özellikle belirtmek isterim. Yani kripto para piyasasından ben çok da kötümser değilim.

YILIN İKİNCİ YARISINDA NE YAPMALI?

Piyasalara genel olarak bakalım ve yılın ikinci yarısında neler yapmamız lazım? Bu uyarıları mutlaka dikkate almanızı öneririm. Borsa İstanbul 100 endeksinde kâr satışı var. Malum hafta başında %3'ten fazla bir getiri sağlamıştı. 9.400 puan seviyesinin üzerindeydi. Şu anda 9.375 puan seviyesinde. 0.44 puanlık bir kar satışı var. Kötümser miyim? Asla değilim. Pozitif beklentim devam ediyor ve takip ettiğim bant aralığı 9.250-9.750. Bu bant aralığını bence takip etmeli. Peki yıl içinde zirve seviyesi olarak endeks nereyi görebilir? 11.800-12.000 puan seviyesi ile alakalı öngörüm halen geçerliliğini koruyor. İki önemli kritik süreç var burada ve hamle yapmanız lazım. Bir, borsadaki getirilerinizi mutlaka dolar bazlı takip edin. Peki dolar bazlı nasıl takip etmeliyiz? Endeks bölü dolar TL kuru eşittir borsa endeksinin dolar maliyeti. Bu şekilde takip etmeniz lazım. Elimde 100.000 lira param var. Borsaya girmeli miyim? Borsa uzun vadede kazandıran bir yatırım aracı.

"FAİZ İNDİRİMİ GELECEK"

Dolar TL kuru 39 lira 78 kuruş seviyesinde şu anda. Yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler kontrollü bir şekilde devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacağını ben daha önceki yayınlarda sık sık ifade ettim. Bu öngörüm geçerlidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz toplantısında muhtemelen 350 baz puanlık bir faiz indirimi yapabilir. Bu ne demek oluyor? Dolar TL kuru artık Temmuz ayı itibarıyla 40 lira seviyesinin üzerine yerleşebilir. Ve yıllık beklentimiz neydi? 40-45 bandı. 43 olabilir, 44 olabilir vesaire ama 40-45 bandında yılı tamamlayacağız. Bunu da 1 Ocak tarihi itibarıyla bütün arkadaşlarımız zaten biliyor.