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Rus ekonomisinde dış borç krizi büyüyor! 317,5 milyar dolarlık "savaş yükü"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus ekonomisinde dış borç krizi büyüyor! 317,5 milyar dolarlık &quot;savaş yükü&quot;
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik çeşitli boykot kararları, ülkenin ekonomisinde derin yaralar açıyor. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcunun yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, savaşın dolaylı ya da doğrudan meydana getirdiği mali sıkıntılar ise arttı.

Rus ekonomisinde dış borç krizi büyüyor! 317,5 milyar dolarlık "savaş yükü" - 1. Resim

RUSYA'NIN EN BÜYÜK KAMBURU: DIŞ BORÇ

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya'nın dış borcunun ilk çeyrekte arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldi" denildi.

Açıklamada, artışın ana nedeni olarak, rublenin değer kazanmasıyla borcun dolar karşılığında yaşanan yükselişe işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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