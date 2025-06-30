Rus ekonomisinde dış borç krizi büyüyor! 317,5 milyar dolarlık "savaş yükü"

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2025 17:54 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 18:02 - Güncelleme:

Rusya, Dış Borç, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ruble, Haber

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik çeşitli boykot kararları, ülkenin ekonomisinde derin yaralar açıyor. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcunun yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, savaşın dolaylı ya da doğrudan meydana getirdiği mali sıkıntılar ise arttı. RUSYA'NIN EN BÜYÜK KAMBURU: DIŞ BORÇ Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi. Rusya'nın dış borcunun ilk çeyrekte arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldi" denildi. İlgili Haber Azerbaycan’dan Rusya’ya emperyalizm suçlaması! Kremlin'den cevap gecikmedi Moskova-Bakü krizinde yeni patlak: Azerbaycan’ın Moskova büyükelçisi çağrıldı! Açıklamada, artışın ana nedeni olarak, rublenin değer kazanmasıyla borcun dolar karşılığında yaşanan yükselişe işaret edildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş