Moskova-Bakü krizinde yeni patlak: Azerbaycan’ın Moskova büyükelçisi çağrıldı!

Rusya, Bakü'de Rus medyasına yapılan polis baskını ve iki gazetecinin gözaltına alınması üzerine Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak sert bir nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rehman Mustafayev'i bakanlığa çağırdı.

Kararın nedeni olarak Bakü'nün "dostane olmayan eylemleri" ve Rus gazetecilerin "yasadışı" şekilde gözaltına alınması gösterildi.

"SPUTNİK AZERBAYCAN" OFİSİNDE OPERASYON: İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Sputnik Azerbaycan" ajansının ofisinde düzenlenen operasyonun ardından yaşandı. Rusya merkezli RIA Novosti'nin haberine göre, operasyon sırasında iki kişi gözaltına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakü'nün dostane olmayan eylemleri ve Rus gazetecilerin yasadışı olarak gözaltına alınması" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisinin çağrıldığı belirtildi.

POLİS OFİSİ KUŞATTI: REDAKSİYON ÖNÜNDE NÖBET

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, operasyon 30 Haziran'da gerçekleştirildi. Bakanlık, "Rossiya Segodnya" ajansının Bakü'deki "Sputnik Azerbaycan" ofisinin daha önceki faaliyet izninin Şubat 2025'te sona ermesine rağmen "yasadışı mali kaynaklarla" çalıştığı yönünde ihbarlar alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Bu bilgiler üzerine ofiste operasyonel arama yapıldı ve bazı kişiler gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor" denildi.

Polis ekiplerinin ofis çevresini kuşattığı, çok sayıda polis aracının bina önünde konuşlandığı bildirildi.

SPUTNİK'E KAPATMA KARARI

Azerbaycan'da "Sputnik Azerbaycan" ajansının akreditasyonu Şubat 2025'te durdurulmuştu. Buna rağmen ofisin faaliyetine devam ettiği ve çalışanların düzenli olarak işe geldikleri belirtildi.

Bakü yönetimi, ajansta "yasadışı mali işlemler" şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.