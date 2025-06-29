Bakü’den Moskova hattında ipler geriliyor! Rusya’nın tüm etkinlikleri yasaklandı

Kaynak: Dış Haberler 29 Haziran 2025 15:57 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 16:02 - Güncelleme:

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Azerbaycan, Rusya’da Azerbaycanlılara yönelik artan şiddet ve cinayet vakalarının ardından ülkesinde planlanan tüm Rus kültürel etkinliklerini iptal etti. Konserlerden sergilere kadar her şeyi kapsayan bu yasak kararı, iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. Diplomatik kaynaklar ilişkilerin daha da gerilemesinden endişe ederken, Bakü yönetimi Rusya’ya resmi nota vererek tepkisini en sert şekilde dile getirdi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rusya'nın devlet ve özel kurumları tarafından ülkede düzenlenmesi planlanan tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. KONSER, FESTİVAL VE SERGİLER KAPSAMDA Açıklamada, konserler, festivaller, tiyatro oyunları ve sergiler dahil tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiği bildirildi. Kararın, Rus kolluk kuvvetlerinin Ekaterinburg bölgesinde etnik köken temelinde Azerbaycanlılara karşı işlediği cinayetler ve şiddet eylemlerinin "son zamanlarda sistematik hale gelmesi" nedeniyle alındığı belirtildi. İlgili Haber Ermenistan'dan Rusya'ya nota! Bölgede beklenmedik gerginlik AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA NOTA Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen polis operasyonunda iki Azerbaycan vatandaşının öldürülmesi üzerine Moskova'ya nota verdi. Açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlıların yaşadığı evlere düzenlediği baskınlarda iki kişinin öldürüldüğü, birkaç kişinin ağır yaralandığı ve dokuz kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bakü yönetimi, olayların derhal soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması talebini Rusya'ya iletti. Rusya İçişleri Bakanlığı, operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonun Rusya Ulusal Muhafızları Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yapıldığı ve çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık