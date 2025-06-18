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Ermenistan'dan Rusya'ya nota! Bölgede beklenmedik gerginlik

Kaynak: Dış Haberler
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Ermenistan&#039;dan Rusya&#039;ya nota! Bölgede beklenmedik gerginlik
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan, Rus TV sunucusu Vladimir Solovyov nedeniyle Rusya'ya nota verdi. Solovyov, bir televizyon programında Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

DIŞ HABERLER -Ermenistan, ülkenin başbakanı Nikol Paşinyan'a ağır sözlerde bulunan Rus TV sunucusu Vladimir Solovyov nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Ermenistan'dan Rusya'ya nota! Bölgede beklenmedik gerginlik - 1. Resim

RUSYA'YA BEKLENMEDİK NOTA

Azerbaycan merkezli haber sitesi APA'nın Ermenistan medyasına dayandırdığı habere göre, söz konusu "nota" açıklamasını Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yaptı.

Mirzoyan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’daki bazı kamuya mal olmuş kişilerin "çarpıtılmış ve kabul edilemez değerlendirmeleri" nedeniyle Rusya tarafına diplomatik nota gönderdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyov, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da tutuklu bulunan Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ı savunurken, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalarda bulundu.

Aynu programda Solovyov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ağır sözlerle yüklendi ve defalarca “Artsakh” olarak adlandırdığı, gerçekte var olmayan yapıya atıfta bulundu. Solovyov, Ermenistan’ın kaderinin de “Artsakh” ile aynı olabileceğini iddia etti.

Öte yandan, Solovyov’un programlarının yayınlandığı “Rossiya 1” kanalında daha önce de Azerbaycan karşıtı benzer olayların yaşandığı biliniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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