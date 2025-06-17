Rusya'dan net İran-İsrail mesajı! "Dünya nükleer felakete sürükleniyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı ve küresel güvenliğe tehdit olarak nitelendirerek, krize yalnızca diplomasi yoluyla çözüm bulunabileceğini vurguladı. Moskova ayrıca, İran’ın NPT’ye bağlılığını takdir ettiğini ve UAEA’dan nükleer tesislere verilen zarar hakkında nesnel bir rapor beklediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi ve Tahran’ın nükleer programına ilişkin krize yalnızca diplomasi yoluyla çözüm bulunabileceğini vurguladı.

"KABUL EDİLEMEZ TEHDİTLER"

Telegram üzerinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yoğun saldırıları uluslararası hukuk açısından yasa dışıdır ve uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturarak dünyayı nükleer bir felakete sürüklemektedir.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in saldırılarına yönelik dünya genelindeki yaygın kınamalara dikkat çekerek, İsrail’e yalnızca ‘çıkarcı nedenlerle hareket eden ve aslında saldırıya ortak olan’ ülkelerin destek verdiğini belirtti.

Reuters'den edinilen bilgilere göre, açıklamada, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldığını açıkça ifade ettiği, ayrıca ABD ile yeniden temas kurmaya ve olası çözüm yolları üzerinde çalışmaya hazır olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

KALICI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

“Moskova bu tutumu desteklemekte ve kalıcı bir çözümün yalnızca diplomasi ve müzakereler yoluyla güvenilir şekilde sağlanabileceğine kesin olarak inanmaktadır,” denildi.

Ayrıca Rusya, İran’ın nükleer tesislerine verilen zarara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) en kısa sürede “ayrıntılı ve nesnel bir yazılı rapor” sunmasını beklediğini açıkladı.

Kremlin, Pazartesi günü yaptığı başka bir açıklamada, Rusya’nın İsrail ile İran arasındaki çatışmada arabulucu rolü üstlenmeye hazır olduğunu ve daha önce önerdiği İran uranyumunun Rusya’da depolanması teklifinin hâlâ geçerli olduğunu duyurmuştu.