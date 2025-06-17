Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle! İsrailli gazeteciden skandal sözler

İsrail medyasında bir gazeteci, "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" şeklinde skandal ifadelere imza attı.

Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail, 13 Haziran'da nükleer silah bahanesiyle İran'a savaş başlattı. Savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'den skandal ifadeler geldi.

FİNAL TÜRKİYE'YLE

İsrail medyasından Kanal 13'e konuşan İsrailli gazeteci Eyal Berkovic, ‘Hamas'ı ve İran’ı yendik, Final Türkiye’de olacak’ dedi.

SURİYE'DE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Türkiye'nin Esad rejiminin yıkılmasını sağlayarak Suriye'de toprak bütünlüğünü desteklemesi İsrail'in emellerini suya düşürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etse de Trump'tan istediği cevabı alamadı.

İRAN-İSRAİİL ÇATIŞMASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de siyasi ağırlığı nedeniyle savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Orta Doğu İsrail ve İran arasında patlak veren savaşla yeni bir kriz dalgasının eşiğine gelirken, Türkiye tarihi kırılma anında diplomatik çözümü önceliyor.

İRAN-İSRAİL TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

ABD'NİN SAVAŞA GİRMESİ AN MESELESİ

ABD Başkanı Trump, Acil Durum Odası'nda ekibini topladı. ABD'nin bölgeye bombardıman uçakları ve savaş gemisi gönderdiği öğrenildi. İsrail basını ABD'nin bu gece İran'a saldırabileceğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.