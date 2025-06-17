Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle! İsrailli gazeteciden skandal sözler

Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle! İsrailli gazeteciden skandal sözler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas ve İran&#039;ı yendik final Türkiye&#039;yle! İsrailli gazeteciden skandal sözler
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail medyasında bir gazeteci, "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" şeklinde skandal ifadelere imza attı.

Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail, 13 Haziran'da nükleer silah bahanesiyle İran'a savaş başlattı. Savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'den skandal ifadeler geldi.

FİNAL TÜRKİYE'YLE

İsrail medyasından Kanal 13'e konuşan İsrailli gazeteci Eyal Berkovic, ‘Hamas'ı ve İran’ı yendik, Final Türkiye’de olacak’ dedi.

SURİYE'DE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Türkiye'nin Esad rejiminin yıkılmasını sağlayarak Suriye'de toprak bütünlüğünü desteklemesi İsrail'in emellerini suya düşürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etse de Trump'tan istediği cevabı alamadı. 

İRAN-İSRAİİL ÇATIŞMASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de siyasi ağırlığı nedeniyle savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Orta Doğu İsrail ve İran arasında patlak veren savaşla yeni bir kriz dalgasının eşiğine gelirken, Türkiye tarihi kırılma anında diplomatik çözümü önceliyor.

İRAN-İSRAİL TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.
 

ABD'NİN SAVAŞA GİRMESİ AN MESELESİ

ABD Başkanı Trump, Acil Durum Odası'nda ekibini topladı. ABD'nin bölgeye bombardıman uçakları ve savaş gemisi gönderdiği öğrenildi. İsrail basını ABD'nin bu gece İran'a saldırabileceğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hapsi boyladı!ABD, İran'a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası çarpıcı iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan net İran-İsrail mesajı! "Dünya nükleer felakete sürükleniyor" - DünyaRusya'dan net İran-İsrail mesajı!Türkiye düşmanı ABD'li eski senatör Bob Menendez hapsi boyladı! - DünyaTürkiye düşmanı eski senatör hapsi boyladı!ABD, İran'a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası çarpıcı iddia - DünyaABD, İran'a saldıracak mı?Bir F-35 savaş uçağı daha düşürüldü - DünyaBir F-35 savaş uçağı daha düşürüldüNew York Belediye Başkan Adayı Brad Lander yaka paça gözaltına alındı - DünyaNew York Belediye Başkan Adayı Brad Lander yaka paça gözaltına alındıDevrik Beşar Esad'ın kardeşiydi! Rejimin celladı Mahir Esad Moskova'da görüntülendi - DünyaRejimin celladı Mahir Esad o ülkede görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...