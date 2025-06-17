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Orta Doğu'da nükleer tehlike! UAEA: İran'ın nükleer silah üretmesi an meselesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orta Doğu&#039;da nükleer tehlike! UAEA: İran&#039;ın nükleer silah üretmesi an meselesi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'ın nükleer silah üretmesinin çok zaman almayacağını söyledi.

İsrail ile İran arasında 5 gündür süren çatışmalar giderek kızışıyor. İsrail, İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerini bombaladı ve çok sayıda nükleer bilim adamını katletti. Saldırının ardından bölgede nükleer sızıntı riski giderek artarken Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesinin 'önemli ölçüde' gerilediğini söyleyen Grossi, nükleer silah üretmesinin çok zaman almayacağını kaydetti.

NÜKLEER TESİSLER ZARAR GÖRDÜ

CNN International'a konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi saldırıların birçok nükleer tesise zarar verdiğini, en çok etkilenenin Natanz olduğunu söyledi. Yer üstü zenginleştirme tesisi "tamamen yok edildi" ve elektrik tesisatları da "çıkarıldı" ve bu da yeraltı santrifüjlerinin arızalanmasına neden oldu.

SALDIRILARDAN YER ALTI TESİSLERİ ETKİLENMEDİ

İsfahan nükleer tesisindeki üç veya dört bina da "önemli" hasar gördü ancak yer altı tesislerinin etkilenmediği görülüyor.

Grossi, Fordo zenginleştirme sahasında ise "çevresel etkiler" dışında büyük bir hasarın oluşmadığını söyledi.

İRAN NE ZAMAN NÜKLEER SİLAH ÜRETECEK?

İran'ın teorik olarak nükleer silah geliştirmesinin ne kadar zaman alacağı sorusuna Grossi, bunun birkaç gün meselesi olmadığını ancak yıllar da almayacağını söyledi.

Grossi "Belki de bu konuda daha ciddi olmaya cesaret edebilirim. Bunun yıllar meselesi olacağını düşünmüyorum. Ama bu bir spekülasyon" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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