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Nokta atışı suikastlar deşifre mi ediliyor? İranlı diplomat devlete yüklendi, itiraf gibi açıklamalarda bulundu

Kaynak: Dış Haberler
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Nokta atışı suikastlar deşifre mi ediliyor? İranlı diplomat devlete yüklendi, itiraf gibi açıklamalarda bulundu
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İsrail-İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken, üst düzey bir İranlı diplomat, İsrail ajanlarının yolsuzluk yoluyla İran hükümetinin "en üst makamlarına" sızdığını ve üst düzey komutanların evlerinde ve karargahlarında öldürüldüğü saldırıları mümkün kıldığını söyledi. İranlı diplomat, "Devlet kurumları İsrail ajanlarıyla dolu, yolsuzluk sistemi eleğe çevirdi" diyerek itiraflarda bulundu.

İran-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürerken, İsrail nokta atışlarla İran'ın üst düzey isimlerini hedef alıyor.

Üst düzey bir İranlı diplomat, İsrail istihbarat ajanlarının İran hükümetinin “en yüksek makamlarına” yolsuzluk yoluyla sızdığını ve bu sayede üst düzey komutanların evleri ve karargâhlarında düzenlenen saldırılara zemin hazırlandığını açıkladı.

Nokta atışı suikastlar deşifre mi ediliyor? İranlı diplomat anlattı: Yolsuzluk mümkün kıldı - 1. Resim

"YOLSUZLUKTAN FAYDANIYORLAR"

Diplomat, IranWire’a yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz köküne kadar yozlaşmış durumda. İsrail bunu fark etti ve yıllardır bundan faydalanıyor” dedi.

Ayrıca diplomat, “Geçmişte sadece tahmin ediyorduk, ancak artık İsrail’in ülkedeki en yüksek makamlara ajanlar yerleştirdiğini biliyoruz. Devrim Muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı’ndaki arkadaşlarım, karşı-istihbarat birimlerinin bile İsrail ajanlarıyla dolu olduğunu söylüyor,” ifadelerini kullandı.

Nokta atışı suikastlar deşifre mi ediliyor? İranlı diplomat anlattı: Yolsuzluk mümkün kıldı - 2. Resim

"DEVLET İSRAİL AJANLARIYLA DOLU"

Cuma günü düzenlenen hedefli saldırıların geniş çaplı bir sızma ve istihbarat çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayan diplomat, “İsrail’in Cuma sabahı gerçekleştirdiği operasyon aylar, hatta yıllar süren hazırlık ve istihbarat toplamanın sonucu. Bu, birkaç gün ya da hafta içinde planlanıp uygulanacak bir iş değil” dedi.

Güvenlik açıklarının tespiti ve kapatılmasının, misillemeden daha öncelikli hale geldiğini söyleyen kaynak, “Şu anda öncelik sistemin bütünlüğünü savunmak ya da misilleme yapmak değil. Askeri ve istihbarat yetkilileri önce sistemdeki deliği bulmalı, ardından sonraki planları yapmalı” dedi.

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarına devam eden ve hükümete yüklenmekten çekinmeyen diplomat, “Ancak yolsuzluk hükümetimizi bir eleğe çevirdiği için bu delikleri kapatmak çok zor” ifadelerini kullandı.

Nokta atışı suikastlar deşifre mi ediliyor? İranlı diplomat anlattı: Yolsuzluk mümkün kıldı - 3. Resim

ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATLARINI KAYBETTİ

İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami, Silahlı Kuvvetler Başkanı Muhammed Bakıri ve diğer üst düzey komutanların yanı sıra nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

Yüksek liderin danışmanı ve üst düzey IRGC komutanı Ali Şemhani ise kritik durumda hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: Dış Haberler

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