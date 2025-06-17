İran medyasından çarpıcı haber! "Saddam'ın hatasını tekrarlamamalıyız, nükleer programdan vazgeçilmeli"

İsrail-İran çatışması tüm şiddetiyle sürerken, İranlı bir diplomat, rejimin itibarını korumak şartıyla nükleer programdan vazgeçmeye hazır olduklarını açıkladı ve "Önceliğimiz rejimin hayatta kalması" dedi. İran-İsrail çatışmasının tarafları zayıflattığını belirten diplomat, "Trump bu krizi çözebilir" diyerek müzakere çağrısı yaptı.

İsrailli hedeflere yönelik saldırıların ve karşı saldırıların yoğunlaştığı günlerde, üst düzey bir İranlı diplomat, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ancak bunun için rejimin itibarını koruyacak bir çözüm gerektiğini vurguladı.

"İTİBARIMIZI KURTARMALIYIZ"

IranWire'nin haberine göre, ismini vermek istemeyen diplomat, “İtibarımızı kurtaracak bir çözüme ihtiyacımız var” dedi.

“En yüksek önceliğimiz, Hamaney'in ve hükümetin gözünde rejimin hayatta kalmasıdır. İsrail ve İran arasında süregelen bu saldırı ve karşı saldırı döngüsü, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, ekonomimizi, halkın moralini ve nihayetinde hükümeti zayıflatacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ordu ve Devrim Muhafızları kaçınılmaz olarak kontrolü kaybedecek ve sonrasında ne olacağını kimse bilmiyor. Saddam Hüseyin’in hatasını tekrar etmek istemiyoruz. Müzakereye hazırız” diyen diplomat, pek çok İranlı diplomat gibi daha önce istihbarat servislerinde görev yaptığını da belirtti.

"MASUM SİVİLLERİMİZ ÖLDÜRÜLÜYOR"

13 Haziran 2025 Cuma sabahından itibaren İsrail, İran’ın askeri, ticari ve sivil hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda aralarında çok sayıda üst düzey askerin de bulunduğu onlarca kişi ile yaklaşık iki yüz sivil hayatını kaybetti.

İran da buna karşılık olarak İsrail’de sivil ve askeri hedeflere saldırdı. Ülke genelinde onlarca kişi öldü ve yaralandı. Diplomat, “Askerî liderlerimiz ve masum sivillerimiz öldürülürken dünyanın sadece izlemesini bekleyemezdik” dedi.

"ARTIK YENİ BİR GERÇEKLİK İÇİNDEYİZ"

İran’ın yıllardır İsrailli sivilleri hedef almak için vekil gruplar kullanmasının ve nükleer programını ısrarla sürdürmesinin İsrail’in son saldırılarını haklı kılıp kılmadığı sorusuna ise, eski istihbaratçı klasik İran söylemiyle nükleer faaliyetlerin barışçıl olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hükümetimiz ne yapmış olursa olsun, artık yeni bir gerçeklik içinde yaşıyoruz. Önceliğimiz rejimi korumak ve ülkemizin yıkımını engellemek.

Diplomat, bu krizi çözebilecek tek ismin Donald Trump olduğunu düşünüyor. Kanada’daki G7 Zirvesi öncesinde Trump, İran ve İsrail’e ateşkes çağrısı yapmış, ancak bazen ülkelerin önce savaşmaları gerekebileceğini de söylemişti.

“Bay Trump bu krizi hızlı ve barışçıl şekilde sona erdirebilecek tek kişi olabilir” diyen diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu çatışmanın devam etmesi ne İran’ın, ne ABD’nin ne de İsrail’in yararına. Liderlerimiz, Sayın Hamaney de dâhil olmak üzere, artık gerçek bir anlaşma için müzakereye hazır.

KARŞILIKLI MİSİLLEMELER

İran Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail saldırılarında 128 kişi öldü, 900’den fazla kişi yaralandı.

İsrail ise, Tel Aviv, Hayfa ve diğer şehirlerde İran saldırıları sonucu gece boyunca 8 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail medyasına göre, Cuma gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 24.

Tahran'ın merkez, güney ve doğu bölgelerinde birçok noktaya İsrail füzeleri isabet etti. Şehrin birçok yerinden duman sütunları yükseldi.

Hedef alınan bölgeler arasında Keşaverz Bulvarı, Veliasr Caddesi, Cennet Abad, Tahran Pars ve Niyavaran da vardı.

Ferdowsi Meydanı, Sepahbod Gharani Caddesi, Taleghani Kavşağı, Filistin Meydanı, Sadegiyeh ve Chitgar mahallelerinde de patlama sesleri duyuldu.