Oscar'lı aktör Javier Bardem, İsrail, ABD ve Batı'yı topa tuttu! "Gazze'de yaşananlar 4K netliğinde bir soykırım"

Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, katıldığı bir film festivalinde, İsrail'in Gazze'de aylardır uyguladığı sistematik soykırımı gündeme taşıdı. Gazze'deki ölümleri "4K netliğinde bir soykırım" olarak nitelendiren Bardem, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bardem, Avrupa ülkelerine de sessizliklerini bozma çağrısı yaparak, "Söz değil, hareket lazım." ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, bir film festivalinde yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekerek Batı dünyasını sert ifadelerle eleştirdi.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE 4K NETLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN BİR SOYKIRIM"

Festival sahnesinde sinemayı ve kurguyu kutlarken gerçek dünyanın acılarına sessiz kalamayacağını vurgulayan Bardem, "Şu anda Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Bu, gözlerimizin önünde 4K netliğinde gerçekleşen bir soykırım." sözleriyle dünyaya seslendi.

"ABD, SOYKIRIMI FİNANSE ETMEYİ BIRAKMALI"

Bardem, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ilişkin "Amerika'nın soykırıma desteği durdurulmalıdır. ABD, binlerce çocuğu katleden bombaları finanse etmeyi durdurmalıdır." diyerek Washington yönetiminin Gazze'deki ölümlerde sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Javier Bardem

"SÖZ DEĞİL, HAREKET LAZIM"

Sadece ABD değil, Avrupa ülkeleri de Bardem'in eleştirilerinden nasibini aldı. Sessizliğe bürünen Batılı liderleri harekete geçmeye çağıran aktör, "Batı, Avrupa ülkeleri İsrail ile bağlarını keserek harekete geçmelidir. Söz değil, hareket lazım." dedi.

"CEZASIZLIK DEVAM ETTİKÇE SOYKIRIM DERİNLEŞİYOR"

Ünlü oyuncu, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu açıkça ifade ederek şunları kaydetti:

"İsrail'in bu eylemleri yaparken aldığı cezasızlık ve harekete geçilmemesi, ABD'nin askeri ve ekonomik desteğiyle birleşince, korkunç bir cezasızlık senaryosu ortaya çıkıyor."

Uluslararası toplumu uyaran İspanyol aktör Bardem, eğer somut adımlar atılmazsa insani durumun daha da kötüleşeceğine işaret etti.