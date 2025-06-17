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Gazze'de son durum...İsrail yardıma koşan sivilleri katletti

Kaynak: Dış Haberler
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Gazze&#039;de son durum...İsrail yardıma koşan sivilleri katletti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ordusunun Gazze’de çoğu yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda en az 56 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'de katliamlarına devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze’de çoğu yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda en az 56 kişi hayatını kaybetti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in saldırılarını "korkunç ve vicdansız" olarak niteledi.

ŞAFAK VAKTİ ÖLÜM: YARDIM KUYRUĞUNDA VURULDULAR

Al Jazeera'ya konuşan tıbbi kaynaklara göre, 16 Haziran sabahı Gazze genelinde düzenlenen saldırılarda 56 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 38’i, aç kalan ailelerine yardım götürmek üzere Refah bölgesindeki yardım dağıtım merkezlerine giden sivillerdi.

Saldırıların hedefinde, İsrail ordusunun kontrolü altındaki ve ABD desteğiyle faaliyet gösteren Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) alanları yer aldı. GHF’nin faaliyet gösterdiği bölgeler, eleştirmenlerce "insan mezbahaları" olarak tanımlanıyor.

Gazze'de son durum...İsrail yardıma koşan sivilleri katletti - 1. Resim

"HER YERDEN ATEŞ GELİYORDU"

Refah’taki Bayrak Kavşağı’nda sabah saat 04.00 sularında yardım almak için bekleyen sivillerin üzerine ateş açıldı. İsrail güçlerinin saldırısına tanık olan Heba Jouda, Associated Press’e "Her yerden ateş geliyordu. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL GIDAYI SİLAHA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Volker Türk, "İsrail gıdayı silahlandırdı ve hayat kurtaran yardımları engelledi" dedi. Ayrıca "çaresiz sivillere yönelik ölümcül saldırıların tarafsız ve bağımsız şekilde soruşturulmasını" talep etti.

Türk, İsrailli yetkililerin söylemleri için "insanlıktan çıkarıcı" nitelemesini yaptı ve bu ifadelerin "en ağır suçları" çağrıştırdığını belirtti.

YARDIM MERKEZLERİ KAPANIYOR

Saldırılarda, Gazze'nin kuzeyinde üç ve Gazze Şehri'nde iki yardım görevlisi de hayatını kaybetti. Son bir ayda Refah ve Netzarim Koridoru’nda yardım sırasında sivillere yönelik birçok ölümcül saldırının ardından GHF, yardım operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

55 BİNDEN FAZLA ÖLÜ

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, 20 aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere en az 55.362 kişi hayatını kaybetti. GHF’nin faaliyetleri sırasında, bugüne kadar yardım noktaları çevresinde 300'den fazla kişi öldü, 2.000’i aşkın kişi ise yaralandı.

Kaynak: Dış Haberler

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