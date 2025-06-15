İran destekli güçlerinin sızma ihtimali panikletti! İsrail Gazze'deki güçlerini kuzeye kaydırıyor

İran'ın balistik füze bombardımanı altındaki İsrail'in Gazze'deki güçlerini azaltacağı iddia edildi. İsrail basını, birliklerin kuzey ve doğu sınırlarına kaydıracağını belirtti.

İsrail ve İran arasında savaş sürerken Gazze'den sevindirici haber geldi. İsrail'in Gazze'deki birliklerini azaltacağı öğrenildi.

İSRAİL GAZZE'DEKİ BİRLİKLERİNİ KAYDIRIYOR

İsrail'in Haaretz gazetesi, ismini açıklamayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'deki birliklerinin sayısını azaltarak doğu ve kuzey sınırlarına doğru konuşlandıracağını bildirdi.

İSRAİL SIZMA GİRİŞİMİNDE ENDİŞELİ

Bu adımın, "Ürdün ve Suriye'den gelmesi muhtemel yabancı unsurların ülkeye sızması ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşması" ihtimaline karşı alındığı aktarıldı.

Kaynak, Gazze'deki birliklerin sayısına ya da çekilmenin boyutuna ilişkin bilgi vermezken, söz konusu kararın "İran'ın vekillerinden çatışmada kendisine yardım etmelerini istediği yönündeki istihbaratın alınmasının ardından" alındığını belirtti.

Ordunun bu adımla "sınır yakınındaki yerleşim birimleri ve askeri tesislere yönelik olası saldırıları önlemeyi" amaçladığı kaydedildi.