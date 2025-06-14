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Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze&#039;ye döndü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'ın çeşitli noktalarını vurmalarının ardından dün akşam İran, misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv'de birçok bina yıkılırken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail'de yaşananların boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail önceki gece İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 1. Resim

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 2. Resim

İSRAİL'E SERT KARŞILIK VERDİLER

İran ordusu ise dün gece İsrail’e balistik füzelerle misilleme saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu İsrail'de en az 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 3. Resim

İran füzeleri, hava savunma sistemi Demir kubbe'yi aşarken, özellikle başkent Tel Aviv'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı. 

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 4. Resim

İsrail kanadından yapılan açıklamada, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığı, bazı binaların da büyük çapta hasar aldığı belirtildi.

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 5. Resim

Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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