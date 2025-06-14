Saldırıların boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İran vurdu, İsrail sokakları Gazze'ye döndü

İsrail'in İran'ın çeşitli noktalarını vurmalarının ardından dün akşam İran, misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv'de birçok bina yıkılırken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail'de yaşananların boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail önceki gece İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İSRAİL'E SERT KARŞILIK VERDİLER

İran ordusu ise dün gece İsrail’e balistik füzelerle misilleme saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu İsrail'de en az 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İran füzeleri, hava savunma sistemi Demir kubbe'yi aşarken, özellikle başkent Tel Aviv'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail kanadından yapılan açıklamada, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığı, bazı binaların da büyük çapta hasar aldığı belirtildi.