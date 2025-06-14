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İsrail, İran'a nasıl sızdı? Ahmedinejad'ın yıllar önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, İran&#039;a nasıl sızdı? Ahmedinejad&#039;ın yıllar önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'ın kalbine sızarak başlattığı kanlı saldırıların ardından İran'daki istihbarat zafiyeti konuşuldu. Öte yandan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yıllar önce yaptığı bir itiraf ise yeniden gündem oldu.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

KRİTİK İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

İsrail, İran'a nasıl sızdı? Ahmedinejad'ın yıllar önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu - 1. Resim

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

İRAN'A SIZMIŞLAR

İsrail'in 8 aylık hazırlık sürecinin ardından İran'ın kalbine sızarak operasyon yapması ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

'İSTİHBARAT' İTİRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan saldırılar karşılıklı sürerken eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarfettiği sözler yeniden gündem oldu.

Ahmedinejad
Ahmedinejad

İsrail'le aralarındaki istihbarat savaşının boyutunu anlatan Ahmedinejad, görevli olduğu dönemde İsrail'İn istihbarat birimi MOSSAD'ı yok etmek için bir birim kurduklarını ancak bu yapının başına geçirdikleri ismin daha sonra İsrail ajanı çıktığını söylemişti.

Ahmedinejad'ın bu röportajı, 8 aylık hazırlık sürecinden sonra İran'ın kılcal damarlarına kadar sızarak operasyon yapan İsrail'in ülke içindeki nasıl yapılandığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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