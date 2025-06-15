Bir yandan İran diğer yandan Kassam! İşgal ordusunun iki birliği hedef alındı

İran'ın balistik füzelerle vurduğu İsrail'e Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından darbe vuruldu. Kassam, iki İsrail birliğinin hedef alındığını bildirdi. Ölü ve yaralı asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılara balistik füzelerle karşılık veren İran'ın saldırıları sürerken Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları direnişini sürdürüyor. Kassam Tugayları, İsrailli iki birliği hedef aldıklarını açıkladı.

İKİ BİRLİK HEDEF ALINDI

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından, Beyt Lahiya’nın Atatara Mahallesi'nde bir eve sığınan İsrail askerlerinin ve bölgede yaya olarak bulunan diğer bir birliğin hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler yayımlandı.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Saldırıların tarihi, hedef alınan asker sayısı ve ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL MERKAVA TANKI İMHA EDİLDİ

Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Batn Semin bölgesinde, “Merkava” tipi İsrail tankını roketle hedef aldıklarını bildirdi.

KESKİN NİŞANCI BULDOZER SÜRÜCÜSÜNÜ VURDU

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurulduğu da duyurulmuştu.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.