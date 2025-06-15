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CANLI ANLATIM

CANLI | İsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı! Tahran'da patlama sesleri yükseliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI | İsrail İran&#039;a yeni hava saldırıları başlattı! Tahran&#039;da patlama sesleri yükseliyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile İran arasında başlayan savaş son hızıyla devam ediyor. İsrail ordusunun İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığı bildirildi. Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, İran Sağlık Bakanlığı da saldırılarda şu ana kadar 128 kişinin can verdiği bilgisini verdi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR
  • İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREDE
  • İSRAİL'DEN İRAN'A BOMBARDIMAN
  • İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

15.06.2025 20:28

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail'in yeni hava saldırıları başlatmasıyla birlikte İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

15.06.2025 20:15

İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREDE

İsrail'in saldırılarının yeniden başlamasıyla birlikte Meşhed'de hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Tasnim Haber Ajansı, İran hava savunma sistemlerinin üç insansız hava aracını imha ettiğini ve İsrail'in Meşhed kentine düzenlediği saldırılarını püskürttüğünü bildirdi.

15.06.2025 20:05

İSRAİL'DEN İRAN'A BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

CANLI | Savaş büyüyor! İsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı - 1. Resim

15.06.2025 20:00

İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında can kayıpları ve yaralılara dair ilk kez açıklama yayımladı.

Buna göre, ülke genelindeki saldırılarda 128 kişi hayatını kaybetti.

En az 900 kişi de yaralandı.

Yer: İran-İsrail

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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