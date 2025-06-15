CANLI | İsrail İran'a yeni hava saldırıları başlattı! Tahran'da patlama sesleri yükseliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 20:08 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 20:29 - Güncelleme:

İsrail ile İran arasında başlayan savaş son hızıyla devam ediyor. İsrail ordusunun İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığı bildirildi. Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, İran Sağlık Bakanlığı da saldırılarda şu ana kadar 128 kişinin can verdiği bilgisini verdi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREDE

İSRAİL'DEN İRAN'A BOMBARDIMAN

İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR 15.06.2025 20:28 TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR İsrail'in yeni hava saldırıları başlatmasıyla birlikte İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. 15.06.2025 20:15 İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREDE İsrail'in saldırılarının yeniden başlamasıyla birlikte Meşhed'de hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Tasnim Haber Ajansı, İran hava savunma sistemlerinin üç insansız hava aracını imha ettiğini ve İsrail'in Meşhed kentine düzenlediği saldırılarını püskürttüğünü bildirdi. 15.06.2025 20:05 İSRAİL'DEN İRAN'A BOMBARDIMAN İsrail ordusu, İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. 15.06.2025 20:00 İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında can kayıpları ve yaralılara dair ilk kez açıklama yayımladı. Buna göre, ülke genelindeki saldırılarda 128 kişi hayatını kaybetti. En az 900 kişi de yaralandı. İlgili Haber Suikast listesindeydi! Trump Hamaney'in öldürülmesini veto etti Yer: İran-İsrail

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe