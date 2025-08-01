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Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık görkemli dokunuş! ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda olacak''

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın isteği üzerine 200 milyon dolarlık bir balo salonu inşa edileceğini duyurdu. Yeni salonun ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'' olacağı belirtilirken, proje bedelinin Trump ve diğer "vatansever bağışçılar" tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Donald Trump yönetimi, ABD Başkanının sık sık dile getirdiği isteği için düğmeye basıldığını bildirdi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da 650 kişi kapasiteli, 90 bin metrekarelik bir balo salonu inşa edileceğini duyurdu

Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık yeni dokunuş! ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda olacak'' - 1. Resim

''AMERİKAN TARİHİNE YARAŞIR İHTİŞAMDA'' OLACAK

200 milyon dolarlık proje bedelinin, Trump ve diğer "vatansever bağışçılar" tarafından karşılanacağını bildiren Leavitt, yeni balo salonunun ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'' olacağını belirtti. ABD Gizli Servisi’nin de gerekli güvenlik iyileştirmelerini yapacağı aktarıldı. 

Sözcü, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Beyaz Saray, dünyanın en güzel ve tarihi binalarından biri ancak şu anda ana binanın girişinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta büyük ve çirkin bir çadır kurmak zorunda kalmadan dünya liderlerini ve diğer ülkeleri onurlandırmak için önemli etkinliklere ev sahipliği yapamıyor."

Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda aralarında Melania Trump'ın ofisinin de olduğu ofislerin geçici olarak başka yere taşınacağı bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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