Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık görkemli dokunuş! ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda olacak''

Donald Trump yönetimi, ABD Başkanının sık sık dile getirdiği isteği için düğmeye basıldığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da 650 kişi kapasiteli, 90 bin metrekarelik bir balo salonu inşa edileceğini duyurdu.

''AMERİKAN TARİHİNE YARAŞIR İHTİŞAMDA'' OLACAK

200 milyon dolarlık proje bedelinin, Trump ve diğer "vatansever bağışçılar" tarafından karşılanacağını bildiren Leavitt, yeni balo salonunun ''Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'' olacağını belirtti. ABD Gizli Servisi’nin de gerekli güvenlik iyileştirmelerini yapacağı aktarıldı.

Sözcü, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Beyaz Saray, dünyanın en güzel ve tarihi binalarından biri ancak şu anda ana binanın girişinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta büyük ve çirkin bir çadır kurmak zorunda kalmadan dünya liderlerini ve diğer ülkeleri onurlandırmak için önemli etkinliklere ev sahipliği yapamıyor."

Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda aralarında Melania Trump'ın ofisinin de olduğu ofislerin geçici olarak başka yere taşınacağı bildirildi.