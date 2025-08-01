Dünya TEKNOFEST kuşağını konuşuyor! Global Voices 'alışılmışın dışında' dedi

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu olarak duyurulan NEXT Sosyal, sadece lansmanından sonraki birkaç gün içinde yarım milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak büyük ilgi gördü.

Platformun özellikle gençler arasında yaygınlaştığı ve yoğun katılımla kısa sürede Türkiye gündemine yerleştiği kaydedildi.

Global Voices, haberde ayrıca TEKNOFEST öncesinde tanıtılan uygulamanın toplumun farklı kesimlerinden merak uyandıran ve sahiplenilen bir dijital girişim haline geldiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, platformun başarısını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Uzun, "İyi bir teknik ekip sıkı bir çalışmayla çok iyi bir sosyal medya platformu kurabilir. Ancak bir kitle çekebilirler mi? İnsanlar bu platformun kullanıcısı olacak mı? Hayır! Sadece 'başka bir uygulama' olarak uygulama mezarlığındaki yerini alacaktır. İşte NEXT Sosyal’in farkı burada yatıyor! İnsanlar merak ediyor, bunun bir parçası olmak istiyor ve akın akın geliyorlar" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: BİZ BURADAYIZ

Platformun yayına başladığı gün, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak NEXT Sosyal'in TEKNOFEST kuşağının son ürünü olduğunu duyurdu. Bayraktar paylaşımında, “Biz buradayız” ifadesini kullandı ve kullanıcıları platforma davet etti.

Bayraktar’ın bu çağrısına binlerce cevap gelirken, özellikle genç kullanıcıların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

AÇIK KAYNAK TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENİYOR

Hollanda merkezli Global Voices tarafından da haberi yapılan platformun, açık kaynak teknolojilerden yararlanarak geliştirildiği belirtildi. Haberde, platformun GNU Affero Genel Kamu Lisansı (AGPL) kapsamında geliştirilen bir açık kaynak yazılım altyapısını kullandığı, teknik detaylar bakımından şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak güncellemelerin sürdüğü aktarıldı.

Global Voices, geliştirici ekibin lisans yükümlülükleri konusunda yapıcı bir iletişim sürecine girdiğini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti. Platformun geliştirici girişimcileri ise kaynak kodu erişimi gibi açık yazılım topluluklarıyla uyumlu uygulamaları önümüzdeki dönemde genişletmeyi planlıyor.

Hollanda merkezli uluslararası yayın kuruluşu Global Voices, Türkiye’nin yerli sosyal medya girişimi NEXT Sosyal hakkında kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Haberde, platformun geniş kullanıcı kitlesi tarafından hızla benimsenmesi, reklam ve tacizden arınmış yapısıyla fark oluşturması ve TEKNOFEST kuşağının ürünü olarak öne çıkması vurgulandı.