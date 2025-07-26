Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Yerli sosyal medya uygulaması tanıtıldı

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, tanıtıldı. Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde hayata geçen platform, 250 bin kullanıcıyı aşarken WhatsApp'a alternatiif yerli uygulama olarak gündemde. Teknolojiseverler Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır araştırıyor.

Next Sosyal veya Next Teknofest Sosyal, Genç girişimciler ve T3 Vakfı’nın desteğiyle sosyal medya dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın tanıttığı platform, kısa sürede gündem oldu.

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformu.

Haber, teknoloji, güncel ve gündem odaklı içeriklerin paylaşıldığı platform, kullanıcıların metin, görsel, video ve anket formatında özgürce paylaşım yapabileceği bir dijital alan sunuyor.

Platformun en önemli özelliklerinden biri de T3 AI adlı yerli yapay zeka asistanı oldu.

NEXT SOSYAL NEREDEN, NASIL İNDİRİLİR?

Next Sosyal, Android ve iOS cihazlar için Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Uygulamayı indirmek için mağazalarda “Next Teknofest Sosyal” araması yapmak yeterli.

Uygulamanın hem mobil hem de masaüstü sürümleri mevcut. Masaüstü erişimi için next.teknofest.org adresi kullanılabiliyor. İndirme işlemi sonrası, kullanıcılar “Giriş Yap” butonuna tıklayıp “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçerek T3 SSO (Tek Oturum Açma) sistemiyle kayıt olabiliyor.

NEXT SOSYAL NASIL KULLANILIR?

Next Sosyal kullanımı, X’e benzer bir yapıda. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre haber, teknoloji, güncel veya gündem kategorilerinde içerik paylaşabiliyor.

Uygulamayı indirdikten sonra, “Kayıt Ol” seçeneğiyle ad, soyad, e-posta ve şifre bilgileri girilerek hesap oluşturuluyor.

Ardından, T3 SSO ile giriş yapılarak TEKNOFEST Sosyal sunucusu seçiliyor ve SMS doğrulama koduyla hesap aktif hale geliyor.

Kullanıcılar, metin, görsel, video veya anket formatında paylaşımlar yapabilir ve diğer hesapları takip ederek akışlarını kişiselleştirebilir.

NEXT SOSYAL KİMİN?

Next Sosyal, T3 Vakfı ve TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirildi ve Baykar’ın mühendislik desteğiyle hayata geçti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, projenin liderliğini üstlenerek platformun tanıtımını yaptı.

Bayraktar, bir kullanıcının “WhatsApp alternatifi” talebine, “O da hazır, yakında” cevabını vererek yerli bir mesajlaşma uygulamasının müjdesini duyurdu.