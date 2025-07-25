Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi! "Abi bize Whatsapp yap" mesajı karşılıksız kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 22:50 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 23:06 - Güncelleme:

Yerli sosyal medya uygulaması "NEXT Teknofest Sosyal" hesabı üzerinden açıklamada bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi verdi. Bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" mesajını alıntılayan Bayraktar "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." cevabını verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda yerli mesajlaşma uygulamasının müjdesini verdi. Yerli sosyal medya uygulaması "NEXT Teknofest Sosyal", kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. NEXT Teknofest Sosyal, App Store'un "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükseldi. Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini yansıtan sıralamaya göre, "NEXT Teknofest Sosyal"in ardından ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada ise Facebook yer aldı. Listede dördüncü sırada OmeTV, beşinci sırada ise sosyal etkinlik odaklı "event app" uygulaması bulunuyor. İlgili Haber En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti "ABİ BİZE WHATSAPP YAP" MESAJI KARŞILIKSIZ KALMADI NEXT Teknofest Sosyal'e kullanıcıların yoğun ilgisi sürerken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yeni bir müjde daha geldi. Uygulamadaki bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" mesajını alıntılayan Bayraktar, "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru