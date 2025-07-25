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Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi! "Abi bize Whatsapp yap" mesajı karşılıksız kalmadı

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi! "Abi bize Whatsapp yap" mesajı karşılıksız kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Selçuk Bayraktar&#039;dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi! &quot;Abi bize Whatsapp yap&quot; mesajı karşılıksız kalmadı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli sosyal medya uygulaması "NEXT Teknofest Sosyal" hesabı üzerinden açıklamada bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi verdi. Bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" mesajını alıntılayan Bayraktar "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." cevabını verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda yerli mesajlaşma uygulamasının müjdesini verdi.

Yerli sosyal medya uygulaması "NEXT Teknofest Sosyal", kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi!

NEXT Teknofest Sosyal, App Store'un "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini yansıtan sıralamaya göre, "NEXT Teknofest Sosyal"in ardından ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada ise Facebook yer aldı. Listede dördüncü sırada OmeTV, beşinci sırada ise sosyal etkinlik odaklı "event app" uygulaması bulunuyor.

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi!

"ABİ BİZE WHATSAPP YAP" MESAJI KARŞILIKSIZ KALMADI 

NEXT Teknofest Sosyal'e kullanıcıların yoğun ilgisi sürerken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yeni bir müjde daha geldi.

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi!

Uygulamadaki bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" mesajını alıntılayan Bayraktar, "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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