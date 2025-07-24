Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti

En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti
Selçuk Bayraktar, App Store, Telegram, Facebook, T3 Vakfı, Yapay Zeka, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurduğu yerli sosyal medya platformu NEXT, App Store’da ilk sıraya yükseldi.

Yerli sosyal medya uygulaması , App Store uygulamasında “Sosyal Ağ (Social Networking)” kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti - 1. Resim

BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Uygulamayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar duyurmuştu. TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu NEXT, topluluk odaklı bir platform olarak öne çıkıyor.

Platformunda “T3Al” adında bir de yapay zeka robotu bulunuyor. “Ahlaklı yapay zekâ” vizyonuyla geliştirilen model, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara cevap verebiliyor ve farklı dilleri de anlayabiliyor. Platformda reklam da bulunmuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz indiriminde! İşte piyasaların beklediği oranOtomotivde ÖTV oranları değişti! Elektrikli araçlar için yeni dönem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâ akıl yürütecek! Yandex’ten yeni özellikler  - TeknolojiYapay zekâ akıl yürütecek! Yandex’ten yeni özellikler TSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktı - TeknolojiTSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktıYapay zeka sektörüne Fransa'dan güçlü rakip: Mistral AI - TeknolojiYapay zeka sektörüne güçlü rakipBursalı firma deniz topu üretti! Dışa bağımlılık sona erecek, denizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacak - TeknolojiDenizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacakYapay zekânın fendi Wikipedia’yı yendi! ChatGPT'den yeni web tarayıcısı geliyor - TeknolojiChatGPT'den yeni web tarayıcısı geliyorSavaş alanında sessiz devrim! Hibrit motorlu zırhlı araç, dizel rakibini solladı - Teknolojiİki zırhlı araç yarıştı, kazanan şaşkına çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...