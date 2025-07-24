En popüler uygulama Türklerin! Facebook ve Telegram’ı sollayarak ilk sıraya yerleşti

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurduğu yerli sosyal medya platformu NEXT, App Store’da ilk sıraya yükseldi.

Yerli sosyal medya uygulaması , App Store uygulamasında “Sosyal Ağ (Social Networking)” kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Uygulamayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar duyurmuştu. TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu NEXT, topluluk odaklı bir platform olarak öne çıkıyor.

Platformunda “T3Al” adında bir de yapay zeka robotu bulunuyor. “Ahlaklı yapay zekâ” vizyonuyla geliştirilen model, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara cevap verebiliyor ve farklı dilleri de anlayabiliyor. Platformda reklam da bulunmuyor.