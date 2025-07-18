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TZOB Başkanı Bayraktar'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Toplumsal bilinç şart

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TZOB Başkanı Bayraktar&#039;dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Toplumsal bilinç şart
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kuraklık ve yangın riskine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, "Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı, toplumsal bilinç şart" diye konuştu.

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığında Trakya’daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bayraktar, son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin yaşandığını ve tarihin en büyük zirai don olayının görüldüğünü ifade etti.

Yangın riskinin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Yangınlarda sıcaklık artıyor, nem değeri düşüyor. Rüzgarla birleşince önüne geçmek mümkün olmuyor. Tekirdağ’dan Çanakkale’ye uzanan yangınlar yaşandı. Cam parçalarının bile optik etkiyle yangına yol açabildiği bir ortamdayız. Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı. Bu nedenle toplumsal bilinç şart. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor.”

Konuşmasında Trakya’nın tarımsal üretim gücüne de değinen Bayraktar, Türkiye’de yağlı tohumlar arasında ayçiçeğinin ilk sırada yer aldığını belirtti. Ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 35’inin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sağlandığını ifade eden Bayraktar, kuraklık nedeniyle üretim rakamlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Toplantının ardından Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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