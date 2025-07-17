Şarköy küle döndü, görüntüler yürek sızlattı! Zararın boyutu dronla görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir anız yangınıyla başlayan ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeden gelen dron görüntüleri zararın boyutu gözler önüne serdi. Ağılları zarar gören besiciler, yaşadıklarını anlattı.

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde anız yangını olarak başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

DUMAN YOĞUNLUĞU AZALDI

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADAN HER ŞEY ALEV ALDI"

Yangın yüzünden Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinden tahliye edilenler ise evlerine döndü.

Bazı ağıllar ile araçların kullanılamaz hale geldiği yangında, hasar tespit çalışmalarına da kısa süre sonra başlanacak.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ağılı yanan besicilerden Ayşe Özgür, yangının hızla yayıldığını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Özgür, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Özgür, şöyle konuştu:

"Hayvanların barınağı, yiyeceği, içeceği yandı. Küçükbaş hayvanlarımızı güçlükle dışarı çıkardık. Yangın, Şarköy'den Şenköy Mahallesi'ne doğru geldi. Rüzgar çok sertti, ne olduğunu anlayamadan her şey alev aldı. Araçlar geldi, 'Boşaltın burayı.' dediler. Biz de hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık. 'Canınızı kurtarın.' dediler ama bizim de hayvanların yanmasına gönlümüz razı olmadı. İki düvemiz kayıp, küçükbaşlardan da çok kaybımız var. Allah yardımcımız olsun."

Aynı mahallede ağılı zarar gören Şefik Çobanlı da yangını hayvanlarını merada otlatırken fark ettiğini anlatarak, "1973 yılından bu yana burada besicilik yapıyorum. Hayvanlarımı zor kurtardım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

İşte orman yangını sonrası yürek sızlatan o fotoğraflar: