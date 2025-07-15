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Tekirdağ'da anız yangını ormana da sıçradı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tekirdağ&#039;da anız yangını ormana da sıçradı! Söndürme çalışmaları sürüyor
Tekirdağ, Şarköy, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da anız yangını ormana da sıçradı! Söndürme çalışmaları sürüyor - 1. Resim

YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti.

Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Kocaali Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'da anız yangını ormana da sıçradı! Söndürme çalışmaları sürüyor - 2. Resim

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ Valiliği sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı.

Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur."

Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bu mahalledeki bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına aldığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını ifade eden Var, şunları kaydetti:

"Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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