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Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan anız yangını felaketi yaşattı. Yerleşim yerine ulaşan alevler nedeniyle 100 yıllık iki düğmeli ev küle dönerken, yakınındaki iki ev de zarar gördü.

Saat 11.30 sıralarında Akseki ilçesine 60 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi'nde anızda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Dumanları fark edenler orman ve itfaiye ekiplerine durumu haber verdi.

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 1. Resim

Mahalle sakinleri de alevlere müdahalede bulunurken, yangın bir süre sonra iki düğmeli eve sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 100 yıllık iki düğmeli ev küle döndü. Yangın nedeniyle tarihi evlere yakın noktadaki iki farklı evde de zarar meydana geldi.

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 2. Resim

SİNCAP DA DİREKTEN ATLAYARAK CANINI KURTARDI

Yangın anında bir sincabın da korkup telefon direğine çıktığı ve ardından da atladığı görüldü.

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 3. Resim

"ALLAH'A ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Akseki Kaymakamı İbrahim Cem Deveci yaptığı açıklamada yangında 4 evin zarar gördüğünü belirterek, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Şuan yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, kendilerine gerekli desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 4. Resim

Evlerinin küle döndüğünü belirten Adem Ünal ise şunları söyledi:

"HİÇBİR EŞYAMIZI KURTARAMADIK"

"Baba ocağımız vardı, 8 odalı bir düğmeli ev. Hepsi yandı. Amcamızın da evi yandı. İstanbul'dan tatile geldiğimiz evdi, tamamı gitti. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık"

Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 5. Resim

Ercan Ünal da yangınla ilgili "Yazları gelince burada kalıyorduk. Tüm eşyalarımızı kurtaramadık" dedi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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