Çanakkale yangın söndürüldü mü, yangın neden çıktı? Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Çanakkale yangın söndürüldü mü, yangın neden çıktı soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.

Çanakkale yangın son dakika durumu kamuoyunca araştırılıyor. Alevlerin yayılması üzerine, bölgede bulunan Tuzla ve Naldöken köylerinde bazı evler, ahırlar ve tarım yapıları hasar görürken, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye kararı alındı. Peki, Çanakkale yangın söndürüldü mü, yangın neden çıktı?

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangın henüz tamamen söndürülemedi.

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ÇANAKKALE YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Çanakkale'de yangın Naldöken köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA DURUMU

Yangın rüzgarın etkisiyle çevre köylere doğru ilerledi. Tuzla ve Naldöken köylerinin riskli bölgelerinde tahliye işlemleri başlatıldı. 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.