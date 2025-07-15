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Şarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Otelin genel müdürü Emir Aras'ın, yangın sırasında ailesiyle birlikte kaçtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. O görüntülere sert tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Alişan oldu.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti - 1. Resim

Mahkeme süreci devam ederken olay günü otelde yaşananlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, otelin sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda Genel Müdür olan Emir Aras’ın, yangın başladığı sırada kimseye haber vermeden eşi ve çocuğuyla birlikte otelden ayrıldığı anlar yer aldı.

Şarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti - 2. Resim

O GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Aras’ın, önce endişeyle odasından çıktığı, ardından hızla geri dönerek eşini ve çocuğunu alıp otelden çıktığı görülüyor. Ancak bu sırada otelde kalanlara herhangi bir uyarıda bulunmaması, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Şarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti - 3. Resim

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkilerden biri de şarkıcı Alişan’dan geldi. Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şarkıcı Alişan'ın 'Grand Kartal Otel' paylaşımı gündem oldu! Tepkiler peş peşe gelmişti - 4. Resim

“Şimdi haberlerde izliyorum, Kartalkaya’daki otelde yangın başladığı anda eşini ve çocuğunu alıp kaçan otel müdürünü gördüm… Giderken bağırsaydın ‘yangın var’ diye, oteli boşaltsaydın ya da yan odaların kapısını çalsaydın ya ‘kaçın’ diye… Belki bu kadar can kaybı yaşanmazdı. Kendi çocuğunu, eşini kurtardın da vicdanın?”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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