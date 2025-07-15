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Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı
Kadir Ezildi, Düğün, Balayı, Mısır, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen’le dünyaevine girdi. Göz alıcı düğünde takılan takılar dikkat çekerken, çiftin balayı rotası da sosyal medyada ortaya çıktı.

Temizlik hassasiyetiyle tanınan ve “Temizlik Avcıları” ile “En Hamarat Benim” programlarının sunuculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - 1. Resim

Geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan töreni düzenleyen Ezildi, gösterişli organizasyonlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Nişan süreci için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayan Ezildi, bu açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - 2. Resim

Düğün gecesi ise adeta bir şölene dönüştü. Ezildi ve Türkmen’in karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, davetliler de gece boyunca doyasıya eğlendi.

Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - 3. Resim

DÜĞÜNDE NADİDE SULTAN VE NURETTİN BAY SAHNE ALDI

Gecede sahne alan sanatçılar arasında Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Nurettin Bay yer aldı. Düğünün ardından takı merakı da karşılıksız kalmadı. Kadir Ezildi, düğünde kendisine takılan takıları tek tek gösterdi.

Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - 4. Resim

Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 30 yaşındaki Ezildi, düğün sonrası yeni kareleri Instagram'dan yayımladı.

Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı - 5. Resim

Düğün sonrası Mısır’ın Hurgada şehrine giden çift, balayından peş peşe paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni evli ikili, tatil boyunca bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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