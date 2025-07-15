Düğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı

Temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen’le dünyaevine girdi. Göz alıcı düğünde takılan takılar dikkat çekerken, çiftin balayı rotası da sosyal medyada ortaya çıktı.

Temizlik hassasiyetiyle tanınan ve “Temizlik Avcıları” ile “En Hamarat Benim” programlarının sunuculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan töreni düzenleyen Ezildi, gösterişli organizasyonlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Nişan süreci için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayan Ezildi, bu açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

Düğün gecesi ise adeta bir şölene dönüştü. Ezildi ve Türkmen’in karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, davetliler de gece boyunca doyasıya eğlendi.

DÜĞÜNDE NADİDE SULTAN VE NURETTİN BAY SAHNE ALDI

Gecede sahne alan sanatçılar arasında Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Nurettin Bay yer aldı. Düğünün ardından takı merakı da karşılıksız kalmadı. Kadir Ezildi, düğünde kendisine takılan takıları tek tek gösterdi.

Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 30 yaşındaki Ezildi, düğün sonrası yeni kareleri Instagram'dan yayımladı.

Düğün sonrası Mısır’ın Hurgada şehrine giden çift, balayından peş peşe paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni evli ikili, tatil boyunca bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.