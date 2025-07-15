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TRT'den boykot çağrısı sonrası kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu: Dikkat çeken kanal...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aybüke Pusat, Teşkilat, Halef, Dizi, Oyunculuk, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Teşkilat’ dizisinden kovulan Aybüke Pusat, yeni projesiyle setlere dönüyor. NOW’ın yeni sezondaki ‘Halef’ dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, sete çıkmadan önce ilk paylaşımını yaptı.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisi, son dönemde sadece hikayesiyle değil, kadrosunda yaşanan gelişmelerle de gündemdeydi.

Aybüke Pusat
Aybüke Pusat

Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan boykot çağrısına destek vermiş, bu nedenle TRT tarafından projeden çıkarılmıştı.

TRT'den boykot çağrısı sonrası kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu: Dikkat çeken kanal... - 2. Resim

AYBÜKE PUSAT'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Teşkilat'tan ölüm senaryosuyla çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu. Pusat, NOW'da yayınlanacak ‘Halef’ dizisinde başrolü oynayacak.

TRT'den boykot çağrısı sonrası kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu: Dikkat çeken kanal... - 3. Resim

Pusat sosyal medya paylaşımlarına da geri döndü. Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat, diziyle alakalı paylaşımlar yaparken bir paylaşım da setten geldi. Aybüke Pusat, okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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