Oyuncu İsmail Hacıoğlu TRT'nin iddialı dizisi ile anlaştı! Rolü çok konuşulacak...

Özel hayatıyla olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, TRT 1’in yeni dizisi "Cennetin Çocukları"nda oynayacak. İddiaya göre, ünlü oyuncu dizide “Büyük İskender” rolünü canlandıracak.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, hem özel hayatıyla hem de yeni projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile, 2016-2020 yılları arasında ise Duygu Kumarki ile evlilik yapan Hacıoğlu, bu kez özel hayatıyla değil rol alacağı yapımla gündeme geldi.

İSMAİL HACIOĞLU TRT'NİN YENİ DİZİSİ "CENNETİN ÇOCUKLARI'NDA"

TRT 1’in yeni dizisi “Cennetin Çocukları” için teklif alan İsmail Hacıoğlu, dizinin başrolünde yer alacak. Ayvalık’ta çekilecek olan yapımın yönetmenliğini Soner Caner üstlenecek.

Hacıoğlu, dizide zorlu bir çocukluğun ardından yeraltı dünyasında “Büyük İskender” lakabıyla ün kazanan bir karakteri canlandıracak.

Yapımda İsmail Hacıoğlu’na eşlik etmesi için Leyla Feray, Ali Gözüşirin ve Nazan Kesal gibi isimlerle de görüşmeler sürüyor.