"Akasya Durağı”nın 'Zeyno’su Sitare Akbaş evleniyor! Bakın müstakbel eşi kim çıktı...

“Akasya Durağı” dizisindeki “Zeyno” rolüyle tanınan Sitare Akbaş, oyuncu Cengiz Orhonlu ile nişanlandı. Ünlü çift, 3 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

“Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı ‘Zeyno’ karakteriyle tanınan oyuncu Sitare Akbaş, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisinde iki sezon boyunca ‘Birgül’ rolüyle ekranlara gelmişti.

Ünlü oyuncu, çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Aile arasında sade bir törenle nişanlanan çiftin düğün tarihi de belli oldu.

DÜĞÜN 3 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA OLACAK

Sitare Akbaş ile Kamuran Akkor’un torunu olan Cengiz Orhonlu, 3 Ağustos’ta İstanbul’da, yakın dostlarının katılacağı bir törenle evlenecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cengiz Orhonlu, son dönemde rol aldığı “O Kız” dizisiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.