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120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin 'Beyaz köşkü' görenleri şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini&#039;nin &#039;Beyaz köşkü&#039; görenleri şaşırttı
Berdan Mardini, Kozmetik Fabrikası, Sosyal Medya, Türkücü, İş Dünyası, Lüks, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkücü Berdan Mardini, 120 milyon TL’lik kozmetik fabrikasıyla iş dünyasına adım atmasının ardından şimdi de 'beyaz köşk' olarak anılan lüks malikanesiyle gündemde. Sarayları andıran evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, sadece sahnelerde değil, iş dünyasındaki hamleleriyle de adından söz ettiriyor.

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 1. Resim

Başarılı müzik kariyerinin ardından kozmetik sektörüne giren Mardini, tam 120 milyon TL yatırımla bir fabrika kurarak girişimciliğini konuşturmuştu.

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 2. Resim

LÜKS EVİNİN HER DETAYI ÇOK KONUŞULDU

Yedi yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren ünlü türkücü, bu önemli adımı sosyal medya hesabından da paylaşarak büyük ilgi görmüştü.

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 3. Resim

Mardini şimdi ise, dillere destan eviyle gündemde. Sosyal medyada "beyaz köşk" olarak anılan lüks evin her detayı çok konuşuldu.

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 4. Resim

Evin salonunda yer alan krem ve yeşil tonlardaki lüks oturma grubu dikkat çekerken, geniş bahçedeki görkemli yüzme havuzu da göz dolduruyor.

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 5. Resim

120 milyonluk yatırımdan sonra şimdi de saray gibi ev! Berdan Mardini'nin Beyaz köşkü görenleri şaşırttı - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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