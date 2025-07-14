Ferdi Tayfur’un torunu 'Necla Hira' ilk kez görüldü! Necla Nazır detayı dikkat çekti

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. 40 günlük kızı Necla Hira’nın fotoğraflarını paylaşan Tayfur, takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Paylaşılan karelerde, anneanne Necla Nazır da yer aldı.

2 Ocak’ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Babasıyla yaşadığı miras ve soyadı krizi hâlâ gündemini korurken, Tayfur bu kez anne olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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2023 yılında Muhammet Aydın’la evlenen Tayfur, 3 Haziran 2025’te üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Kızına “Necla Hira” adını veren Tayfur, doğum süreciyle ilgili duygusal bir mesaj yayımlamıştı:

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

“Ah ‘Necla Hira’ prensesim… Gece 03.30’da başlayan sancının doğum sancısı olduğunu düşündük. Ancak doktorumuz, bebeğin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark ederek acil doğuma aldı. Ekibe ve hocamıza sonsuz teşekkürler. Hira’nın kan değeri düşük, yoğun bakım riski var ama çok güçlü bir bebek. Dualarınızı eksik etmeyin.”

Sosyal medyayı aktif kullanan Tayfur, son paylaşımında 40 günlük olan kızı Necla Hira’nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Karelerde anneanne Necla Nazır’ın da yer alması dikkat çekti.