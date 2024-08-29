Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyismini kullanmasını yasakladı! Birbirlerine girdiler

Sanatçı Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un soyismini ve eserlerini kullanması yasaklandı. Açıklamada bu kurallara uymadığı takdirde Tuğçe Tayfur'a dava açılacağı belirtildi. Genç kadın ise zehir zemberek bir cevap verdi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur arasında ipler bir kez daha gerildi. Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yaptı.

FERDİ TAYFUR KIZININ SOYİSMİNİ KULLANMASINI YASAKLADI

Soyisminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasaklayan Tayfur'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız.

UYMAZSA KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Tuğçe Tayfur ise açıklamasında, "Tayfur ismini bana leylekler getirmedi. Madem öyle istediniz kullanmam, sorun yok" dedi.

FERDİ TAYFUR-TUĞÇE TAYFUR OLAYI NE?

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası ile aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.

Tuğçe Tayfur Nisan ayında da babasına sosyal medyadan sitem etmişti. 'Kim ne yapar kendine yapar' diyen usta ismin kızı hem sanatçıya hem de basın danışmanına sert çıkarak, "Atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim" demişti.