Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları! DEM Parti modeli ifşa oldu

Kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları yaptığı konuşulurken ortaya dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı hevesini gizlemeyen İmamoğlu'nun DEM Parti modelini örnek aldığı öğrenildi.

Her fırsatta cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönem için ekibiyle birlikte çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İKİ YARDIMCI BELİRLEMİŞ

5 kişilik kurmay ekibiyle cumhurbaşkanı adayı olmuş gibi planlar yapan İmamoğlu'nun kendisine bir model belirlediği öğrenildi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre İmamoğlu için iki cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenmiş.

İMAMOĞLU'NDAN DEM PARTİ MODELİ

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekibin varlığından söz edilirken yazıda şu ifadeler yer aldı: "Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş’a operasyon çekildi. Bir de Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacakmış; bir başkan yardımcısı erkek diğeri de kadın olacakmış. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş. Bu model ABD modeli değil. PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’deki eşbaşkanlık sisteminden esinlenmiş."

DEM Parti’de ve önceki oluşumlarında da sözde eşbaşkanlık sistemi oluyor, bunların biri erkek diğeri de kadın seçiliyor.