Bu 2 gelişmeye dikkat! Altın fiyatlarında düşüş yaşanır mı?

Altında son dakika! 29 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2760 TL ve ons altın 2515 dolardan güne başlıyor. Hızlı yükselişlerin ardından bu hafta fiyatlarda bir miktar yorgunluk işaretleri öne çıkıyor. Buna karşılık analistler, “FED’in faiz indirimi kesinleşti, ons altın buradan destek buluyor. İçeride de kurlarda sınırlı yükseliş trendi yaşanıyor. Bu iki gelişme, gram altında çok ciddi düşüş beklenmemesi gerektiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Gram altın fiyatlarında son bir ayda gerçekleşen yaklaşık %7’lik yükselişin ardından, bu hafta, zirve seviyelere yakın daha yatay bir görünüm öne çıktı. Ons altında da 2500 dolar üzerinde tutunma çabaları devam ederken, dikkatler FED’den gelecek faiz indiriminde…

29 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 29 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2760 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2795-2835 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 627 TL, yarım altın 9 bin 246 TL ve tam altın da 18 bin 435 TL’den satılıyor.

29 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2515 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde (DXY) 101,00’e doğru sınırlı yükseliş dikkat çekerken, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri %3,85 ve %3,85 bandında yatay görünümünü koruyor. Ons altında dünkü kapanışa göre %0,40’lık yükseliş öne çıkıyor.

FED’DEN KAÇ PUAN İNDİRİM?

Piyasalarda 18 Eylül’de gerçekleşecek FED toplantısı beklenirken; son tahminlere göre çeyrek puanlık indirim %65,5 ile fiyatlanıyor. Yarım puanlık indirime ise %34,5 ihtimal veriliyor. FED kararı öncesinde ABD’de ağustos ayı istihdam ve TÜFE verileri açıklanacak ve indirim beklentileri daha da netleşecek.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, FED’in faiz indirimine gideceği konusunda artık bir şüphe kalmadığını belirterek, “Bu durum, ons altın fiyatlarında en azından düşüşü frenliyor. İçeride ise kurlardaki yükseliş gram altını destekliyor. Gramda 2715-2730 TL bandı ve onsta 2470-2500 dolar bandı destek olarak izlenmeli” diye konuşuyor.