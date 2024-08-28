Sığ piyasada gitti geldi! Gram altından yeni rekor

Altında son dakika! 28 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, gece yarısı sığ piyasada 2786 TL ile rekor kırdı. Kurlardaki ani hareketlilikten kaynaklanan yükselişin ardından fiyatlar normalleşti ve 2745 TL’ye çekildi. Bu arada dün açıklanan TCMB anketinde, hane halkının yüksek enflasyon beklentisinin sürdüğü görüldü. Güvenli liman altın talebinin devam edeceği öngörülürken, gramda 2700 TL’nin artık bir taban olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında zirveye yakın seyir devam ederken, dün TCMB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre hane halkının gelecek 1 yıllık dönemde TÜFE beklentisinin %73,1’e yükseldiği görüldü. Yüksek enflasyon beklentisi sebebiyle güvenli liman altın talebinin devam edeceği öngörülürken, gram altında 2700 TL’nin artık bir taban olabileceği belirtiliyor.

28 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 28 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2745 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2782-2822 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 600 TL, yarım altın 9 bin 195 TL ve tam altın da 18 bin 335 TL’den satılıyor.

Bu arada gece yarısı kurlarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gram altına da yeni rekor görüldü. 2786 TL ile zirve yapan gram altında işlemler sabah saatlerinde normale döndü.

28 AĞUSTOS ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2509 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Son tahminlere göre FED’den eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisi %65,50 olarak fiyatlanıyor. Dolar endeksi 100,75 ve ABD iki yıllık tahvil faizi de %3,87 seviyesinde yatay görünümü koruyarak ons altına destek oluyor.

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BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın fiyatının bu hafta boyunca 2500 doların üzerinde konumlandığını ve bu seviyenin ilk destek olarak takip edildiğini belirten analistler, yukarıda ise 2530 doların önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Fiyatlarda daha net bir görünüm için, bu hafta ABD merkezli iki veri bekleniyor.

BÜYÜME VE ÇEKİRDEK PCE

Yarın ABD’de ikinci çeyrek büyüme ön verisi açıklanacak. GSYİH’nin çeyreklik dönemde %2,8 oranında artması bekleniyor. Cuma günü ise temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları Endeksinin yıllık bazda %2,7 olması öngörülüyor. Her iki verinin de beklenti altında kalması halinde, daha hızlı faiz indirimi ve altın fiyatlarında da ivmelenme yaşanabileceği belirtiliyor.