Bitcoin 60 bin doların altını gördü! Gözler NVIDIA bilançosunda

Küresel piyasalarda sakin görünüme rağmen, Bitcoin ve diğer kripto paralarda yeni bir satış dalgası yaşanıyor. Bitcoin 58 bin dolar ve Ethereum 2400 dolara kadar geriledi. ABD başkan adayı Trump hakkında yeni bir iddianame hazırlanması moralleri bozdu. Piyasada ‘yükseliş’ yönlü kaldıraçlı işlemlerin hızla kapatılması, satışları tetikledi ve şok değer kayıpları yaşandı. Ardından tepki alımları gelirken; dikkatler, bugün açıklanacak NVIDIA bilançosuna çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi - Kripto paralar, 5 Ağustos’ta Japonya merkezli gelişen ve “kara pazartesi” olarak bilinen şok düşüşün ardından en hareketli 24 saati yaşıyor. Dünkü işlemlerde 63 bin 200 doları gören Bitcoin, tekrar 60 bin doların altına düşerek, 58 bin dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte, fiyatlarda 59 bin 600 dolara yakın denge arayışı sürüyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum’da ise daha ciddi düşüş dikkat çekiyor. Dün en yüksek 2700 doları test eden Ethereum, 2400 dolara kadar geriledi. Düşüş bir ara %10’u aştı. Son durumda fiyatlarda bir miktar toparlanma çabası ile birlikte, 2480 dolara yakın işlemler devam ediyor. Solana, XRP, Dogecoin ve Cardano gibi alt coinlerde de günlük değer kayıpları %5’in üzerinde seyrediyor.

TRUMP İÇİN YENİ İDDİANAME

Küresel piyasalarda daha sakin bir görünüm izlenirken, sadece kripto paralarda değer kayıplarının yaşanması dikkatlerden kaçmadı. ABD’de, kripto para dostu başkan adayı Donald Trump hakkında, önceki seçimlere müdahale suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. Bu gelişmenin, kripto paralarda moralleri bozduğu ve satışları tetiklediği belirtiliyor.

‘LONG’ POZİSYONLAR SIKIŞTI!

Bitcoin ve Ethereum’da ‘yükseliş’ beklentisiyle daha önceden önemli miktarda kaldıraçlı pozisyonlar açılmıştı. Zarar yazmaya başlayınca bu pozisyonlar satışa yönelerek hızla kapandı. “Long pozisyon sıkışması” olarak bilinen bu gelişme de düşüşü tetikledi. BTC’de 85 milyon dolar ve ETH’ta 93 milyon dolarlık “long” pozisyonların kapatıldığı bildiriliyor.

BTC 2024 YORUM VE HEDEF

Analistler, Bitcoin’de FED’in faiz indiriminin önemli ölçüde fiyatlara dahil olduğunu ancak daha fazla bir indirimin gündeme gelmesi halinde yükselişin ivmelenebileceğini belirterek, “BTC’de aşağıda 56 bin 500 dolar, yukarıda 65 bin dolar arasında dalgalanma bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. ABD seçimlerine dair beklentiler de takip edilecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

GÖZLER NVIDIA BİLANÇOSUNDA

Bu arada ABD piyasalarında olduğu gibi kripto paralarda da dikkatler bugün açıklanacak NVIDIA bilançosuna çevrildi. Son dönemde kripto paraların, teknoloji devi NVIDIA ile paralel hareket ettiği biliniyor. NVIDIA son üç çeyreklik dönemde gelirlerini yıllık bazda üç haneli artırmayı başardı. Bugün de %112′lik artışla 28,7 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Ancak piyasalarda gelecek dönemde “yavaşlama” öngörüleri de ağırlık kazanmaya başladı.