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Eylülde başlıyor! Bitcoin’de Rusya heyecanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eylülde başlıyor! Bitcoin’de Rusya heyecanı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! Yeniden 60 bin dolar üzerinde konumlanmaya başlayan kripto para için “BTC 2024 yorum, hedef fiyat” aramaları hız kazandı. ABD’de yaklaşan faiz indiriminden destek bulan Bitcoin cephesinde, Rusya’dan beklenen haber de geldi. Eylül ayında Rusya’da kripto paraların dış ticarette kullanılması için testler başlıyor. Böylece ihracatçıların tahsilat problemlerinin aşılması hedefleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son günlerde ABD’de faiz indiriminin yaklaşmasından destek bularak yönünü yukarı çeviren Bitcoin’de, şimdi de Rusya kaynaklı bir gelişme heyecan oluşturdu. Rusya’da kripto paraların uluslararası ticarette kullanımına izin veren tasarının kabul edilmesinin ardından, uygulamanın da eylül ayında başlayacağı ileri sürüldü.

YAPTIRIMLARA ÇÖZÜM

Bloomberg tarafından, Moskova’daki kaynaklara dayandırılarak paylaşılan habere göre; 1 Eylül'den itibaren Rusya’da kripto para borsası denemeleri başlıyor. Ukrayna savaşı sebebiyle batının yaptırımlarına maruz kalan Rusya; ihracatçıların yaşadığı ödeme problemlerini, merkezi olmayan ve artık dünyada yaygın olarak kabul gören kripto paralarla aşmayı hedefliyor.

Eylülde başlıyor! Bitcoin’de Rusya heyecanı - 1. Resim

RUBLE-BTC TAKASI!

Yeni ödeme sisteminin, yerel para birimi ruble ve kripto para birimleri arasında takas şeklinde işletilmesi amaçlanıyor. Bu denemenin başarılı olması halinde alternatif ödeme yöntemi olarak devreye alınması bekleniyor. Son aylarda Rusya’daki şirketlerin ödeme ve tahsilat problemleri artmış, bu durum tedarik sıkıntılarını da beraberinde getirmişti.

27 AĞUSTOS 2024 BTC FİYATI

Öte yandan Bitcoin’de son fiyatlamalara bakıldığında, hafta sonu gerçekleşen 65 bin dolar denemesinin ardından kâr satışları yaşanıyor. Küresel borsalarda 27 Ağustos 2024 BTC fiyatı 63 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 50 günlük ortalama olarak öne çıkan 62 bin dolar destek olarak izlenirken, 65-66 bin dolar bandı direnç olarak takip ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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