65 bin doları test etti! Bitcoin’de kritik direnç aşıldı, yeni hedef...

FED Başkanı Powell tarafından eylülde faiz indiriminin teyit edilmesinin ardından, Bitcoin hafta sonu işlemlerinde 65 bin doları gördü. 200 günlük ortalamaya işaret eden kritik 63 bin 400 seviyesi aşıldı. Yeni haftada işlemler 63 bin 800 dolara yakın devam ediyor. Analistler, “200 günlük ortalama üzerinde kalıcılık halinde 66 bin dolar hedef olabilir. Ancak 65-66 bin dolar bandı ciddi bir direnç bölgesi” şeklinde konuşuyor.

Borsanın 9700 ile imtihanı! İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler

Borsanın 9700 ile imtihanı! İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para piyasalarında Jackson Hole Sempozyumu sonrasında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. Piyasanın en büyük para birimi Bitcoin, geçen hafta ortasına kadar 60 bin doların altında bulunuyordu. Hafta sonuna doğru 60 bin dolar aşıldı ve ardından alımlar hızlandı.

26 AĞUSTOS 2024 BTC

Küresel borsalarda 26 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı, 63 bin 800 dolara yakın seviyelerden işlem görüyor. Hafta sonu 65 bin dolara kadar yükseliş yaşandıktan sonra, fiyatlarda sınırlı bir kâr satışı dikkat çekiyor. FED Başkanı Powell tarafından Jackson Hole’de verilen pozitif mesajlar, BTC’yi de destekledi.

BTC 2024 YORUM VE HEDEF

BTC’de cuma günü kritik öneme sahip 50 ve 200 günlük ortalama seviyelerin ikisi de yukarı yönlü kırıldı. Her iki ortalama sırasıyla 61 bin 900 ve 63 bin 400 dolarda bulunuyor. Özellikle 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılık halinde, 66 bin dolara varabilecek yükselişin de destek bulabileceği belirtiliyor.

‘KARA PAZARTESİ’ VE TRUMP ETKİSİ

BTC’de ağustos başında yaşanan “kara pazartesi” şokuyla birlikte 49 bin 500 dolara kadar gerileme yaşanmış, ardından ABD seçimlerine dair son anketlerde kripto para dostu Trump’ın geriye düşmesi moralleri bozmuştu. Son durumda “kara pazartesi” sonrası BTC’de en yüksek fiyatlar test edilirken; 65-66 bin dolar bandının bu süreçte önemli bir direnç gösterebileceği ifade ediliyor.