Aylık yükseliş dikkat çekiyor! Herkes dolara bakarken, euro…

Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik euroda farklı boyutlara ulaştı. Temmuzu 36 TL altında kapatan euro, son günlerde 38 TL’yi aştı. Piyasaların dikkatle aldığı dolar, ağustosta %2,5 yükseldi. Aynı dönemde euroda artış %5’i geçti. Analistler; EUR/USD paritesindeki yükselişin, içeride de euroda daha hızlı bir fiyatlamayı desteklediğini; bu gelişmenin sepet kuru bir miktar artırdığını ancak ihracatçı için pozitif olduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Döviz piyasalarında hareketli dönem yaşanırken, dikkatler ağırlıklı olarak dolara çevrilmişti. Dolar 34,00 TL ile yeni bir denge noktasına ulaştı. Öte yandan euroda bu süreçte daha hızlı yükseliş yaşandı. AB para biriminde artış, bir yandan pariteden de destek buldu.

26 AĞUSTOS 2024 EURO FİYATI

Bankalar arası piyasada 26 Ağustos 2024 euro fiyatı 38,02 TL’den güne başlıyor. Bugünkü işlemlerde 38,13 TL ile, euroda rekor seviye de test edildi. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 37,92 – 38,11 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

%5,75’LİK DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Euro temmuz ayında 35,95 TL’den kapanış yapmıştı. Bugünkü fiyatlamalar dikkate alındığında euroda ağustos ayında yaşanan artış %5,75 gibi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dolar ise aynı dönemde %2,5’lik yükseliş kaydetti. Söz konusu artışın içeride sepet kuru da bir miktar yukarı çektiği görüldü.

PARİTE DE ETKİLİ OLDU

Analistler; ABD’de 2025 sonuna kadar 2,25, Avrupa’da ise 1,25 puanlık faiz indirimi beklendiğini, bu sebeple EUR/USD paritesinin 1,12 ile son bir yılın zirvesine ulaştığını, bu hareketin de Euro/TL tarafında yukarı yönlü hareketi daha fazla tetiklediğini belirtiyor.

İHRACATÇI İÇİN POZİTİF

Euro’nun sadece TL karşısında değil dolar karşısında da daha hızlı değer kazanmasının, Türk ihracatçılar için pozitif olduğu biliniyor. İhracatçılar, dolarla ithal edip euro ile ihraç ettiği için, paritede yaşanan bu gibi hareketler, kur kaynaklı ekstra kazanç fırsatı da doğruyor.