Yeni hafta nasıl başlıyor? Dolarda yeni denge fiyatı… 

26 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,99 TL’den yeni haftaya başlıyor. Bugünkü işlemlerde 33,94 destek ve 34,06 direnç olarak takip ediliyor. Kapalıçarşı’da dolar satış fiyatı ise 34,13 TL’den gerçekleşiyor. KKM’den çıkışlar, yurt içi talep ve yabancı sermaye hareketleri takip edilirken; kurda yeni denge noktasının 34,00 TL’de oluşması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Yurt içi piyasalar, 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı tatili sebebiyle, 4 işlem günü sürecek yeni haftaya başladı. Geçen hafta döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, dolar ve euro için tarihî zirvelerin de test edilmesini beraberinde getirmişti.

26 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 26 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,99 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 34,05 TL ile rekor görülmüştü. Öte yandan Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise dolar fiyatı 33,07-34,13 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiziki döviz piyasasında marjların açılması da dikkat çekmişti.

DOLARDA BU SEVİYELER KRİTİK

Haftanın ilk işlem gününde dolarda 33,94 TL destek ve 34,06 TL direnç olarak takip ediliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 265 seviyesinde bulunurken, gecelik TL faizleri yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. Her iki gösterge de döviz kurlarında stabil bir görümünü destekliyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Temmuz ayını 33,18 TL’den tamamlayan dolar, ağustosun son haftasına girerken, 34,00 TL’ye yakın görünümüyle bu ay yaklaşık %2,5’lik artışa işaret ediyor. Ay başında Japonya’da yaşanan kriz, KKM’den çıkışların dövize yönelmesi ve faiz indirimi tartışmaları dövize yönelimi artırdı.

ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler; TCMB’nin rezervlerinin güçlü olduğunu, dövizde yaşanan yükselişle birlikte aylık TÜFE ile kurdaki artışın yakınlaştığını ancak sıkı para politikasının devam ettiğini hatırlatarak; dövizdeki yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ve değerli TL görünümünün süreceğini belirtiyor.