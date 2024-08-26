FED fiyatlaması bitti mi? Altın için yeni hikâye belli oldu

Altında son dakika! 26 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2745 TL ve ons altın fiyatı 2510 dolardan haftaya başlıyor. FED Başkanı Powell’ın faiz indirimini teyit etmesinin ardından, ekonomik verilere işaret etmesi, dikkatleri bu yöne çevirdi. Analistler, ABD’den daha zayıf veriler gelmesi halinde, “daha hızlı faiz indirimi” beklentisiyle birlikte altın fiyatlarının yeni bir hikâyeye kavuşacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Geçen hafta gerçekleşen Jackson Hole Sempozyumunda, FED Başkanı Jerome Powell tarafından, ABD’de, eylül ayında beklenen ilk faiz indirimi teyit edildi. Böylece altın fiyatlarında bir süredir bu yönde yapılan fiyatlamalar da daha sağlam bir temele oturdu.

26 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 26 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2745 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2775-2815 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 592 TL, yarım altın 9 bin 176 TL ve tam altın da 18 bin 296 TL’den satılıyor.

26 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2510 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) 101,00 seviyesinin altında gerileyerek, 100,65 sınırına kadar çekildi. ABD’de 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri de %3,89 ve %3,79 seviyelerine düştü. Her iki gelişme de zayıf dolar ve güçlü altın senaryosunu destekledi.

JEPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Hafta sonu İsrail’in, Lübnan’daki hedefleri vurmasıyla birlikte yeni bir taarruz önlenirken; Gazze’de ateşkes görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların sürmesi de jeopolitik riskleri bir taraftan canlı tutuyor ve ‘güvenli liman’ altın fiyatlarını da pozitif etkiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; onsta 2470 dolar ve gramda 2700 TL’nin önemli destek olduğunu, ABD’den daha zayıf veriler halinde, altında yükselişin hızlanabileceğini belirtiyor. Onsta 2530 dolar ve gramda 2755 TL direnç olarak izleniyor. Son durumda FED’den 0,50’lik faiz indirimi %38,50 tahminle fiyatlanıyor.