Borsanın 9700 ile imtihanı! İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinin haftaya pozitif başlangıç yapması beklenirken; kritik 9700 seviyesi üzerinde “kalıcılık” olumlu karşılanacak. Bu arada borsada yıl boyunca yabancı işlemleri de dikkat çekiyor. 22 Ağustos kapanışı itibarıyla, 2024 başından itibaren yabancı payı en çok artan hisse Türk Telekom ve en çok azalan hisse ise TÜPRAŞ oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %1,57 düşüşle birlikte 9668’den kapanış yaptı. Endeks, 3 haftadır kritik destek olarak takip edilen 9700 seviyesinin altına sarktı. Yeni haftada bu nokta, dikkatle takip edilecek.

BİST100 2024 BEKLENTİ

Analistler, ekonomi yönetimine dair spekülasyonların yalanlandığını, borsanın yeni haftaya pozitif başlayabileceğini belirtiyor. 9700 üzerinde “kalıcılık” önemsenirken; aksi halde 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 9200 seviyesine varabilecek düşüş riskinden söz ediliyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR

Son dönemde ekonomide yavaşlama sinyalleri, yüksek faiz ortamı, beklentilerin altında kalan bilançolar ve yabancı yatırımcının satışları borsada düşüşü tetikleyen ana faktörler olarak öne çıktı. Ancak eylülde Fitch’ten gelebilecek not artışı ve FED faiz indirimi beklentisiyle birlikte borsada morallerin yükselebileceği belirtiliyor.

YABANCININ ALDIĞI HİSSELER

Bu arada piyasa değeri en yüksek 25 borsa şirketi dikkate alındığında, yabancı yatırımcıların 2024 yılının başından itibaren, en fazla şu hisselerde alım yaparak payını artırdığı görüldü:

- Türk Telekom; %8,34

- ASELSAN; %2,71

- Coca Cola; %1,13

- İskenderun Demir Çelik; %0,52

- Halkbank; %0,45

- Yapı Kredi Bankası; %0,36

(Yüzde değerler, toplam takasta “artan yabancı yatırımcı payı” olarak okunmalı.)

YABANCININ SATTIĞI HİSSELER

Yine 2024 yılının başından itibaren yabancı yatırımcıların satışa geçerek ağırlıklarını en fazla azalttığı hisseler ise şöyle sıralandı;

- TÜPRAŞ; %-11,57

- Ereğli Demir Çelik; %-10,11

- TURKCELL; %-8,56

- Türk Hava Yolları; %-7,82

- TOFAŞ Oto Fabrika; %-7,64

(Yüzde değerler, toplam takasta “azalan yabancı yatırımcı payı” olarak okunmalı.)