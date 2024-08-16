Borsa bu hafta da geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

‘Kara pazartesi’ şokunun ardından toparlanamayan borsa, bu hafta da %0,87 geriledi. BİST100 endeksine dahil şirketler arasında yer alan Şekerbank, Batı Çimento, Akbank, Eczacıbaşı İlaç ve Emlak Konut GYO, haftalık bazda en çok yükselen hisseler oldu. En çok gerileyen hisseler ise; Anadolu Grubu Holding, TUKAŞ Gıda, Kardemir D, ASTOR Enerji ve SASA Polyester olarak sıralandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Geçen hafta cuma günü 9907 seviyesinden kapanış gerçekleştiren endeks, haftalık bazda %0,87 geriledi ve bugünkü işlemler 9821’den son buldu. Endekste hafta boyunca en yüksek 10.078 ve en düşük 9708 seviyeleri görüldü.

BİST100 NEDEN GERİLİYOR?

Türkiye’nin, küresel piyasalardan belirgin şekilde geride kaldığını belirten analistler “Ekonomik aktivite anlamında ‘kara pazartesi’ öncesi ve sonrasında çok ciddi bir farklılık yok. Hatta EUR/USD paritesinde yükseliş ve petrol fiyatlarında gevşeme, Türkiye için pozitif. Ancak jeopolitik risklerdeki artış ve yüksek faiz ortamı, borsayı olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

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ENDEKSTE BU SEVİYELER KRİTİK

Gelecek hafta borsada 10.200’ün direnç ve 9700’ün destek olarak izleneceğini aktaran analistler, “9700 desteğinin aşağı kırılması halinde, 9200’e varabilecek gerilemeler yaşanabilir. 10.000’in üzerinde kalıcılık sağlanırsa, alımlar hızlanabilir. Biraz ‘beklentisizlik’ de var piyasada. Eylülün ilk haftasındaki Fitch değerlendirmesi yaklaştıkça daha iyi bir borsa görülebilir” diyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞENLER…

Bu hafta BİST100 endeksine dahil şirketler arasında yer alan Anadolu Grubu Holding (%10,46), TUKAŞ Gıda (%9,83), Kardemir D (%9,29), ASTOR Enerji (%8,66) ve SASA Polyester (%7,83) en fazla değer kaybeden hisseler oldu.

En çok yükselen hisseler ise şöyle sıralandı: Şekerbank (%10,29), Batı Çimento (%9,94), Akbank (%7,37), Eczacıbaşı İlaç (%6,02) ve Emlak Konut GYO (%5,95)