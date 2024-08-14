ABD'de tüfe sonrası Fed bilmecesi! Altın ve borsada ibre tersine döndü

Piyasalarda son dakika! Merakla beklenen ABD TÜFE verisi açıklandı. Yıllık enflasyon %2,9’a gerilemesine rağmen, barınma ve ulaştırmada fiyatların yüksek seyrini koruması, FED’den eylülde 0.50 baz puanlık indirim beklentisini zayıflattı. Bu etkiyle birlikte ons altın 2445 dolar ve gram altın 2640 TL’ye çekilerek, rekor seviyelerden uzaklaştı. Dün yükselen borsa ise bugün %0,90 gerileyerek, 9830 puandan kapandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Merakla beklenen ABD temmuz ayı TÜFE rakamları bugün açıklandı. Yıllık enflasyon %3 beklenirken, %2,9 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon da %3,2’ye geriledi. Ancak alt kalemlerde barınma ve ulaştırma hizmetlerinde inatçı fiyatlar dikkat çekti. Bu durum, eylül ayında FED’den 0,50 baz puanlık indirimi beklentisini zayıflattı.

FED’DEN SON BEKLENTİLER

Bugünkü verinin ardından, CME FED Watch tarafından yayımlanan tahminlere göre; FED’in eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi yapması, %56,5 gibi daha yüksek bir ihtimalle fiyatlanıyor. Bu fiyatlamaların ardından, gün içinde 2480 doları test eden ve zirveye yaklaşan ons altın, 2445 dolara kadar geriledi.

ALTINDA NELER OLACAK?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 2675 TL’den 2640 TL’ye çekildi. Analistler; ana senaryoda FED’in faiz indirimine gideceğini ve jeopolitik risklerin de devam ettiğini belirterek, altında yaşanan bu düşüşün sınırlı kalabileceğini ve ons altında 2450 doların izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

BORSA DA GERİLEDİ

Bu arada dünkü işlemlerde kritik 9700 desteğinden yukarı dönen ve yükselişle kapanan borsada da bugün ibre tersine döndü. BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,90 düşüşle, 9830’dan kapanış gerçekleştirdi. 10.000 direncinin aşılamadığına dikkat çeken analistler; ekonomide yavaşlama endişelerinin borsayı frenlediğini, hisse senetlerinin baskı altında kaldığını belirtiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST100 kapsamında bugün en çok yükselen hisseler %5,80-%4,00 arası primle TABG, IPEKE, BTCIM, ULKER ve KOZAA oldu. En çok düşen hisseler ise %4,85-%3,18 arası değer kaybıyla birlikte SASA, AGROT, TSKB, BRYAT ve KRDMD oldu. Öte yandan İş Bankası, Garanti Bankası, TÜRPAŞ, Pegasus Hava Yolları ve Koç Holding bugün en fazla para çıkışı yaşanan hisseler olarak öne çıktı.