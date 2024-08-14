Faizler hâlâ yüksek, ama... İşte konut satışlarını artıran 5 sebep

Türkiye’de hazirandan temmuza, konut satışları 47 bin adet arttı. Sektör temsilcilerine göre yüksek faize rağmen satışlarda yaşanan artış 5 sebepten kaynaklanıyor: %25 sınırı kalkınca kiralar çok arttı. Durgunlukla birlikte kira/fiyat çarpanı İstanbul’da bile 17 yıldan 14 yıla geriledi, alım iştahı arttı. Faiz indirimi beklentileri de bazı kesimleri harekete geçirdi. Getirisi düşmeye başlayan TL mevduat ve rekor kıran altından çıkanlar da konut alımına yöneliyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ / Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan konut satış rakamları, sektörde “toparlanma başlıyor mu” heyecanına sebep olurken; vatandaşlar için de “konut almak için doğru zaman geldi mi” sorularını gündeme getirdi.

Haziran ayında 79 bin 313 adet olan konut satışları, temmuzda 127 bin 88 adet olarak gerçekleşti. Bir aylık süreçte konut satışlarında 47 bin adedin üzerinde artış gerçekleşti.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN…

Konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmamasına rağmen satışların artması, dikkatlerden kaçmadı. Bugün hâlâ 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ayda geri ödemesi, 3 milyon TL’ye yaklaşıyor. Zaten kredili satışlar da geçen ay sadece 11 bin 496 adet olarak gerçekleşti ve toplam içindeki payı %9 gibi düşük seviyede kaldı.

SATIŞLAR NEDEN ARTIYOR?

Sektör temsilcileri ve emlakçılardan alınan son bilgilere göre; konut satışlarındaki artışta şu sebepler öne çıktı:

- İstanbul başta olmak üzere konut fiyatlarında son 1 yılda artış hızının oldukça gerilemesi ancak kiralarda yaşanan ciddi yükselişler, kira/fiyat çarpanını oldukça düşürdü. İstanbul’da yıl başında 17 yıla yakın seyreden kira çarpanı bugün 14 yıla kadar geriledi.

- Temmuz ayında “yüzde 25” sınırının kalkmasıyla birlikte güncellenen kira tutarlarında daha yüksek artışlar yaşandı. İnsanlar “oturum” amaçlı ev almaya yöneldi.

- Faiz indirimi beklentilerinin konuşulmaya dahi başlamasıyla birlikte, bazı konut alıcıları erkenden harekete geçerek konut alımına yöneldi.

- Mevduat faizlerinde yaşanan bir miktar gerileme ve bunun devam edeceğine dair beklentiler de vatandaşları konut için teşvik etmeye başladı.

- Gram altında yaşanan rekor denemelerinin ardından ev ihtiyacı olanlar, yüksek fiyatlardan altınlarını satarak, durgun piyasada nakdin de gücünü kullanıp, konut ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

SATIŞLAR DAHA DA ARTAR MI?

Sektör temsilcileri şu anda iki gelişmeye dikkat çekerek, “Bunlardan birisi kira getirilerinin artması ve amortisman sürelerinin kısalması… Yani amortisman süreleri bütün şehirlerde kısalıyor. Bu da alım için cazibe sunuyor. İkincisi de faizlerde indirim beklentisi artık daha fazla konuşuluyor. Bu iki gelişme alım iştahının devamını sağlayabilir” görüşünü dile getiriyor.