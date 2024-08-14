Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasına zam geldi, kim ne kadar ödeyecek?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi. Buna göre kimin ne kadar sigorta ücreti ödeyeceği de belli oldu. İşte detaylar.

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA ZAM!

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Peki hangi araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak?

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NE KADAR?

Milliyet'in haberine göre İstanbul’da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin TL gibi bir sigorta bedeli çıkıyor.

SİGORTAYA KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

İstanbul’da iyi sürücü yüzde 50 indirim alarak 4 bin 550 TL gibi bir para öderken, kötü sürücü yüzde 200 sürprim üzerinden 30 bin TL ödeme yapabiliyor.